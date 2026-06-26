Posłanka Aleksandra Leo w żałobie. Wsparła ją Hanna Lis

Aleksandra Leo przeżywa teraz trudne chwile. Polityczka przekazała w mediach społecznościowych, że zmarła jej babcia. Leo pokazała (w czwartek 25 czerwca) na Instagramie wspólne zdjęcie z babcią, które krótko opisała: - Dziś zmarła moja ukochana Babcia 💔. Informacja o odejściu tak bliskiej dla polityczki osoby poruszyła internautów, który od razu wsparli posłankę Aleksandrę Leo. Wśród odpowiedzi pojawił się kolejny wpis polityczki, która wyznała, że zmarła babcia miała na imię Krystyna: - Babcia Krysia, mama mojej mamy. I dodała, że ma wciąż drugą babcię, Zuzannę.

Wszyscy, którzy zareagowali pod wpisem posłanki Leo, wiedzieli, że wsparcie w tak ciężkim czasie jest nieocenione. Niektórzy wprost pisali, że doskonale rozumieją żal i ból posłanki po stracie bliskiej osoby, bo sami przeżyli podobne wydarzenia: - Życie jest wartością dla nas a także dla tych którym dajemy... Nie tylko gadżety, ale uwagę, a najważniejsze... miłość ; Wyrazy współczucia; Tak mi przykro. Sam prawie dwa lata temu straciłem babcię mając 18 lat. Zmarła zaledwie tydzień po moich 18 urodzinach…. Wyrazy współczucia dla pani - komentowali przejęci internauci.

Wśród wpisów znalazły się także słowa skierowane od Aleksandry Leo od dziennikarki, Hanny Lis, która napisała tylko jedno słowo, ale bardzo ważne: - Przytulam. 💔

Aleksandra Leo ukończyła w 2005 roku studia magisterskie na kierunku Prawo i Administracja na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizując się w prawie handlowym. Dodatkowo, zdobyła wykształcenie podyplomowe z historii sztuki nowoczesnej w Collegium Civitas, co pogłębiło jej zainteresowanie kulturą. Przez lata pracowała w mediach ogólnopolskich, m.in. w radiu RMF i telewizji TVN, gdzie zdobyła doświadczenie w zarządzaniu złożonymi procesami w sektorze mediów, kultury i biznesu. W wyborach parlamentarnych w 2023 uzyskała mandat posłanki X kadencji z okręgu wałbrzyskiego, startując z pierwszego miejsca na liście Trzeciej Drogi i zdobywając 16 661 głosów. Obecnie jest posłanką klubu parlamentarnego Centrum, ma w nim funkcję wiceprzewodniczącej.

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