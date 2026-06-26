Jarosław Kaczyński nie może zaznać spokoju. Znowu wiercą prezesowi!

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
Kamil Szewczyk
Kamil Szewczyk
2026-06-26 5:15

Jarosław Kaczyński (77 l.) od grudnia dzieli dach ze swoim bratem ciotecznym, Janem Marią Tomaszewskim (76 l.), gdyż druga część jego domu jest w remoncie. Okazuje się, że w tymczasowym mieszkaniu lider PiS też usłyszy odgłosy wiercenia.

Remont ściga Kaczyńskiego

Druga połowa żoliborskiego bliźniaka prezesa PiS zmienia się nie do poznania, co generuje hałasy. Z tego powodu Kaczyński mieszka u kuzyna, do którego przeprowadził się z kotami. Ale jak zauważyliśmy, na budynku szeregowca, w którym mieszka Jan Maria Tomaszewski, pojawiła się tablica informująca o rozpoczynanym remoncie w sąsiednim mieszkaniu. Czyli polityk i jego zwierzaki znów odczują niedogodności wynikające z prac budowlanych!

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Bracia pod jednym dachem

Jarosław Kaczyński już od grudnia dzieli dach ze swoim bratem ciotecznym. Mimo logistycznych zawirowań, wspólne mieszkanie przebiega w doskonałej atmosferze, a panowie świetnie się ze sobą dogadują. - Jarek po pracy też jest w pracy. Bardzo dużo pracuje i dużo czyta - zdradził nam Jan Maria Tomaszewski.

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JAROSŁAW KACZYŃSKI