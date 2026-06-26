Jarosław Kaczyński nie może zaznać spokoju. Znowu wiercą prezesowi!

Remont ściga Kaczyńskiego

Druga połowa żoliborskiego bliźniaka prezesa PiS zmienia się nie do poznania, co generuje hałasy. Z tego powodu Kaczyński mieszka u kuzyna, do którego przeprowadził się z kotami. Ale jak zauważyliśmy, na budynku szeregowca, w którym mieszka Jan Maria Tomaszewski, pojawiła się tablica informująca o rozpoczynanym remoncie w sąsiednim mieszkaniu. Czyli polityk i jego zwierzaki znów odczują niedogodności wynikające z prac budowlanych!

Jarosław Kaczyński czuje się u krewnego jak u siebie. Na uwagę zasługuje pewien szczegół [ZDJĘCIA]

Bracia pod jednym dachem

Jarosław Kaczyński już od grudnia dzieli dach ze swoim bratem ciotecznym. Mimo logistycznych zawirowań, wspólne mieszkanie przebiega w doskonałej atmosferze, a panowie świetnie się ze sobą dogadują. - Jarek po pracy też jest w pracy. Bardzo dużo pracuje i dużo czyta - zdradził nam Jan Maria Tomaszewski.

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