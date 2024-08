Posłanka Gajewska poszła na pielgrzymkę. W sieci pokazała zdjęcia

Mało kto wie, ale posłanka Kinga Gajewska brała udział w pielgrzymce do Częstochowy. Właśnie na 15 sierpnia, czyli święto Wniebowzięcia Maryi Panny na Jasną Górę ściągają rzesze pielgrzymów z całej Polski. Niektórzy wybierają się kilka tygodni wcześnie i maszerując, by dojść na czas. Inni ze względy na obowiązki, mogą jedynie przez kilka dni uczestniczyć w wędrówce. Faktem jest, że w tegorocznej pielgrzymce brała udział posłanka Koalicji Obywatelskiej. Kinga Gajewska wrzuciła do sieci fotorelację z pielgrzymki. To nie był jej pierwszy raz, ale już 9.! Kilka lat temu sama przyznała w sieci: - Wierzę w Boga, chodzę do Kościoła i na pielgrzymki do Częstochowy.

Jednak teraz przed Gajewską i jej bliskimi kolejne wyzwania. Rodzina posłanki i posła rusza na prawdziwe wakacje! - No to ruszamy w trasę na mały eurotrip 😉 - pochwalił się wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha i pokazał zdjęcie kampera, który mają zamiar jeździć po świecie.

i Autor: Screen/Instagram Kinga Gajewska