Posłanka Gajewska zakochana w górach Walii! Widoki jak z pocztówki [ZOBACZ]

Ekspert spojrzał na suknię ślubną Moniki Miller! Ma do powiedzenia tylko jedno

Sezon urlopowy w pełni, więc kto jeszcze nie był na wakacjach, nadrabia zaległości. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska. Polityczka KO spakowała plecak i ruszyła w góry do pięknej Walii. Na szlak zabrała bliskich: - Ach, co to była za wspaniała, rodzinna wyprawa! - napisała na Instagramie. Pochwaliła się też zdjęciami. Wicministrze można pozazdrościć tak cudownych widoków zapierających dech! Wszędzie łąki, piękna zieleń, woda i zwierzęta. Dosłownie jak z pocztówki!

Aleksandra Gajewska to jednak z najbardziej znanych polityczek młodego pokolenia. Zasiada w Sejmie już drugą kadencję i jest posłanką z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Została też jedną z wiceministrów w ministerstwie kierowanym przez Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. Wiceminister Gajewska działa w polityce od lat. W 2010 po raz pierwszy została wybrana do Rady m.st. Warszawy.

CZYTAJ: SENSACJA! Mama ślicznej posłanki zakochana w znanym polskim aktorze. To gwiazdor "Ojca Mateusza"!