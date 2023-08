Katarzyna Lubnauer jest wyraźnie zbulwersowana treściami zamieszczonymi w podręczniku HIT. Napisała o tym na Twitterze, dodając zdjęcia z książki. - Czytam HIT 2 Roszkowskiego. Obsesja na punkcie seksualizacji, nienawiść do LGBT. O referendum akcesyjnym do UE kilka linijek z lekceważeniem, za to zagrożenie Gender, LGBT i seksualizacji i teoria Unwina??? - 4 strony. I to ma być podręcznik szkolny?! Hańba! – czytamy.

Jak podręcznik prezentuje referendum w sprawie przystąpienia do Polski do Unii Europejskiej? – Wiosną 2004 r. na prowadzenie w sondażach wysunęła się „Samoobrona”. Miller zapowiedział, że poda się do dymisji po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Polska weszła w struktury Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r., ale odbyło się to w atmosferze kryzysu politycznego – czytamy.

- 7 i 8 czerwca 2033 r. odbyło się ogólnopolskie referendum z jednym tylko pytaniem: „Czy wyraża Pani/Pan zgodę na przystapienie Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?”. Mogłoby się wydawać, że odpowiedź pozytywna osiągnęła wysoką wartość: 77,45%. Na wynik ten jednak negatywnie rzutowała marna frekwencja wyborcza: 58.85% - napisał prof. Roszkowski.

Więcej miejsca zaś poświęcono tematowi LGBT i zagrożeń, jakie według autora stanowi dla społeczeństwa. Prof. Roszkowski podkreślał, że tylko rodzina złożona z matki i ojca jest w stanie zapewnić dzieciom właściwe wychowanie. Napisał też między innymi, że homoseksualizm w wielu przypadkach można „wyleczyć” za pomocą terapii.

- Dla ideologów LGBT homoseksualizm ma charakter genetyczny i nie daje się zmienić pod wpływem społeczeństwa i kultury. Tymczasem liczne badania wykazały, że jest to zjawisko bardziej skomplikowane i w wielu przypadkach, choć zapewne nie zawsze, podlegające terapii – czytamy.

Skrytykował także „edukatorów seksualnych”, którzy docierają do młodzieży w wyjątkowo wrażliwym wieku dojrzewania. Jak pisze prof. Roszkowski, mają promować „płynność” orientacji seksualnej, co powoduje, że chłopcy stawiają żądania, by nazywać ich żeńskimi imionami i na odwrót.

Sonda Co sądzisz o owyższych fragmentach podręcznika HIT? Nie powinny się znaleźć w podręczniku Są mi obojętne Powinny się znaleźć w podręczniku Trudno powiedzieć

Czytam HIT 2 Roszkowskiego.Obsesja na punkcie seksualizacji, nienawiść do LGBT. O referendum akcesyjnym do UE kilka linijek z lekceważeniem, za to zagrożenie Gender, LGBT i seksualizacji i teoria Unwina??? -4 str.🤬I to ma być podręcznik szkolny?! Hańba! pic.twitter.com/BNbIuwRTfY— Katarzyna Lubnauer (@KLubnauer) August 1, 2023