Posłanka Lewicy Katarzyna Kotula niedysponowana. Co się stało? [FOTO]

Posłanka Kotula to jednak z bardziej aktywnych parlamentarzystek, których wszędzie pełno. Jednak teraz posłanka musi nieco bardziej na siebie uważać, bo przez pewien czas będzie chodziła wspomagając się kulami. Czyżby miała wypadek? Na szczęście to nie to: - Mała kontuzja, ale też spowodowana sezonowym wirusem - tłumaczy nam. - Był zabieg, który trzeba było zrobić, ale nie jakiś mocno inwazyjny. Na kilka dni mnie trochę wyłączył, ale jest już lepiej i powoli wracam do aktywności - mówi nam posłanka Lewicy Katarzyna Kotula.

