Posłanka Mucha w kapeluszu na ślubie syna. Wytknęli jej błąd! Poszło o kolor sukienki

Posłanka Joanna Mucha pochwaliła się, że jej syn Stanisław (starszy, posłanka ma jeszcze drugiego syna Krzysztofa) wziął ślub. Jego wybranką została piękna Marcelina. Zakochani ślubowali sobie miłość w sobotę, 6 czerwca w pięknym miejscu. Zdjęciami z uroczystości parlamentarzystka pochwaliła się na Facebooku: - Mój kochany Stasiu i kochana Marcelinka ❤️ Od soboty są już Mężem i Żoną! Pięknie i wzruszająco - napisała poruszona świeżo upieczona teściowa.

Na fotografiach widać parę młodą, ale też posłankę. Joanna Mucha na ślub syna wybrała wyjątkowo elegancką kreację: sięgającą za kolano sukienkę w kolorze złamanej bieli, do której dobrała kapelusz w takim samym odcieniu ozdobiony czarną wstążką, a także brązowe szpilki i delikatną biżuterię. Kolor kreacji posłanki zaskoczył internautów, którzy wytknęli jej, że co jak co, ale biały na ślubie powinien być zarezerwowany tylko i wyłącznie dla panny młodej.

Biała kreacja na ślubie u matki pana młodego? Ekspert wyjaśnia

Faktycznie, często mówi się, że biały to kolor sukni ślubnej i będą gościem ślubu czy wesela, lepiej wybrać inne kolory stroju, których mamy bez liku. O opinię w sprawie stylizacji posłanki Muchy zapytaliśmy Daniela Jacoba Dalego. Projektant mody nie ma wątpliwości, stylizacja posłanki jest szykowana, ale jednak może być wątpliwości:

Mama pana młodego postawiła na elegancką stylizację z efektownym kapeluszem i prostą sukienką o klasycznym kroju. Modowo całość prezentuje się szykownie i z pewnością przyciąga uwagę gości. Kontrowersje budzi jednak kolor kreacji, który jest bardzo zbliżony do bieli zarezerwowanej tradycyjnie dla panny młodej. Choć nie ma wątpliwości, kto jest bohaterką uroczystości, taki wybór może być odebrany jako nietaktowny. Wiele osób uważa, że najbliższa rodzina powinna unikać bieli oraz odcieni écru czy kości słoniowej. Tym bardziej, że do wyboru były dziesiątki równie eleganckich kolorów, które nie wywołałyby żadnych komentarzy. Duży kapelusz dodatkowo sprawia, że stylizacja staje się jeszcze bardziej wyrazista na tle panny młodej. To przykład kreacji, która wygląda dobrze, ale pod względem ślubnego savoir-vivre’u może budzić spore wątpliwości - przyznał ekspert w rozmowie z "Super Expressem".

Zdaniem projektanta zdecydowanie lepszym wyborem dla matki panny młodej lub pana młodego są eleganckie fasony midi w kolorach błękitu, szałwii, lawendy, pudrowego różu czy granatu. - Takie odcienie prezentują się szykownie i ponadczasowo, a jednocześnie nie konkurują z bielą zarezerwowaną dla panny młodej. To właśnie umiar i odpowiednio dobrany kolor są uznawane za wyraz dobrego stylu i ślubnego savoir-vivre’u - dodaje Dali.

Joanna Mucha została mamą mając 20 lat

Joanna Mucha pierwszy raz została mamą będąc bardzo młodą osobą, miała zaledwie 20 lat. Niegdyś w jednym z wywiadów wspominała: - Kiedy sobie przypominam, że po powrocie z uczelni ogarniałam Staśka, kładłam go spać i jeszcze potrafiłam pójść na basen, to zastanawiam się, jakim cudem dawałam radę (śmiech). Cały trzeci, czwarty i pół piątego roku studiów dojeżdżałam do Warszawy z Płońska. Autobus miałam o 5:50 i ledwo wyrabiałam się na zajęcia o 8:15. To był dramatycznie trudny czas. Była niezwykle dobrze zorganizowana, cały dzień miała rozpisany z dokładnością co do dziesięciu minut. Wszystko było na mojej głowie: dziecko, gotowanie, prowadzenie domu. No i nauka na studiach – opowiadała w rozmowie z WP.

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