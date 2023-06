Poznajesz polityka na zdjęciu? Jest bliskim współpracownikiem Donalda Tuska

To koniec! Polski arcybiskup definitywnie odchodzi. Papież zdecydował!

70-letni poseł KO przekazał wspaniałe wieści: To się stało przed chwilą

CO TAKIEGO?!

Takie zdjęcie z okazji Dnia Dziecka zaprezentował polityk PO Borys Budka. - Pączki dawali, oranżadę polewali… - napisał. Okulary mogły zmylić wiele osób, bowiem dziś polityk ich nie zakłada. Jakim był dzieckiem? Ujawnił co nieco w jednym z wywiadów.

- Gdy były wybory prezydenckie w 1990 roku, nosiłem naklejkę z Tadeuszem Mazowieckim. Byłem w podstawówce, nie mogłem jeszcze głosować, a głosowałbym na niego. To był dla mnie wzór polityka. U nas w rodzinie każdy wtedy głosował inaczej – mówił w „Wysokich Obcasach”.

- Jak się okazuje, dla młodego Borysa Budki rzadko spotykane wówczas imię było sporym wyróżnieniem. – Byłem jedynym Borysem w szkole podstawowej, jedynym w średniej. Dopiero później pojawił się Borys Jelcyn i Borys Becker i wtedy [przestałem czuć się tak wyróżniony swoim imieniem. Ale dzięki nie musiałem mieć przezwisk. Do czasu, gdy Ewa Kopacz nazwała mnie Borysławem. Koledzy z partii od czasu do czasu tak do mnie mówili – wyznał w tej samej rozmowie polityk.

Dziś Borys Budka jest ściśle związany z polityką, a wolnych chwilach uprawia jogging. Często towarzyszy mu lider PO Donald Tusk. Jak widać panowie świetnie się dogadują nie tylko zawodowo, ale również prywatnie!

QUIZ Wiesz, jakie wykształcenie mają polscy politycy? To nie takie oczywiste! Pytanie 1 z 10 Na początek coś prostego: kim z wykształcenia jest były prezydent Lech Wałęsa? Hydraulikiem Elektrykiem Mechanikiem Dalej