Precz z KOMUNĄ! Szkoda mi tych LUDZI… Kulisy DEBATY Super Expressu| Komentery

To była pierwsza taka debata w tej kampanii prezydenckiej. Do Super Expressu przyjechali wszyscy kandydaci na Prezydenta! Przed wejściem do studia oklaskiwał ich tłum wiernych fanów. Wyborcy skandowali zagrzewające do boju hasła, także tam nie zabrakło ostrych starć. Zwolennicy Grzegorza Brauna ścierali się z fanami talentu Szymona Hołowni, wyborcy Karola Nawrockiego próbowali sprowokować wyborców Rafała Trzaskowskiego obraźliwym transparentem. W pewnym momencie aż się tam zakotłowało! Adam Feder był w tym tłumie z mikrofonem i kamerą. Zobaczcie materiał z kulis debaty prezydenckiej!