Pierwsza o sprawie młodego doradcy powiadomiła "Rzeczpospolita". Jak napisano, Franciszek Bielowicki zanim został doradcą premiera miał swoją firmę związaną z marketingiem i reklamą. Teraz jego nazwisko można znaleźć w spisie doradców i asystentów obok Pawła Grasia, Grzegorza Fortuny i Wojciecha Dudy.

Co ciekawe ojciec młodego doradcy, jak podaje gazeta, to jeden z darczyńców PO. W ostatnim czasie wpłacił w sumie na konto Platformy Obywatelskiej aż 107 tys. zł, a w maju tego roku była to wpłata 50 tys. z, co można znaleźć w rejestrze obejmującym dane darczyńców dokonujących na rzecz partii darowizn w kwocie przekraczającej 10 000 zł w 2024 roku. - Pojawia się pytanie, czy inna młoda osoba o równie wysokich kompetencjach, ale bez ojca wpłacającego na rzecz PO, również dostałaby tę posadę - komentuje w "Rz" poseł Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości.

Głos w sprawie zabrało też Centrum Informacyjne Rządu:

Nie oznacza to, że jest on bezpośrednim doradcą premiera w zwyczajowym rozumieniu, to jest forma zaszeregowania w gabinecie politycznym - przyznało CIR dla "Rzeczpospolitej".

Dodano także, że Franciszek Bielowicki to dobrze wykształcona osoba, która ukończyła studia z ekonomii i filozofii na University of Chicago, a do tego w samym środowisku Platformy Obywatelskiej działa od lat. Centrum Informacyjne Rządu dodało, że:

Pan Franciszek aktywnie uczestniczył w wielu kampaniach wyborczych, w szczególności w kampanii poprzedzającej zeszłoroczne wybory parlamentarne, w tegorocznej kampanii samorządowej oraz do Parlamentu Europejskiego, a także w kampanii prezydenckiej z 2020 roku.

Kim jest ojciec młodego doradcy?

Oprócz tego ojciec Franciszka Bielowickiego, Grzegorz Bielowicki jest założycielem i partnerem zarządzającym funduszu Tar Heel Capital. Na stronie instytucji czytamy: - Tar Heel Capital jest jedną z wiodących polskich firm w branży private equity. Od ponad 20 lat pomagamy firmom osiągać pozycję liderów rynku, a inwestorom dostarczać ponadprzeciętne stopy zwrotu. Wspieramy przedsiębiorców i firmy w przejęciach, finansowaniu dłużnym, emisjach akcji oraz transakcjach sprzedaży przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki. Tar Heel Capital to zespół kilkunastu profesjonalistów od wielu lat zajmujących się inwestycjami w polskie firmy.

