Prezydent Komorowski pokaże jak żegluje. Zrobi to za grubą kasę

Znani dziennikarze, aktorzy, politycy i sportowcy wystawiają na aukcję cenne przedmioty i siebie. Można wylicytować m.in. ślub, który udzieli prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, obiad i spacer po Gdańsku z Donaldem Tuskiem, czy też mecz tenisa i piłkę z autografem Igi Świątek od senatora Polska 20150 Jana Burego.

Spośród wielu aukcji, ciekawa wydaje się ta, którą proponuje Bronisław Komorowski. Były prezydent wystawił rejs żaglówką po Zalewie Zegrzyńskim. Potrwa on godzinę, a potem przewidziany jest obiad w restauracji hotelu Marina Diana. Zwycięzca licytacji otrzyma także książkę "Zwykły polski los" Bronisława Komorowskiego z dedykacją od prezydenta. Licytować można do 5 lut 2023, do godz. 12:20. Na razie (stan na 10:00 24 stycznia) najwyższa kwota licytacji to 1825 złotych.

Przypomnijmy, że 31. finał WOŚP odbędzie się w niedzielę, 29 stycznia. Motywem przewodnik tegorocznej zbiórki jest walka z sepsą.

