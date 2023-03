Profesor siłowni z PiS! Wił się niczym pająk [Niesamowite zdjęcia]

Karol Karski postanowił skorzystać z pierwszych ciepłych wiosennych dni i postawił na aktywny relaks na świeżym powietrzu. Przecieraliśmy oczy ze zdumienia, kiedy zobaczyliśmy, jak europoseł z dumą prezentuje swoje umiejętności. Niczym człowiek-pająk wił się i pokonywał kolejne stopnie i przeszkody na siłowni. Pokazał, że ma silne ramiona, podtrzymując się na zawieszonych wysoko kółkach, nie zabrakło też ćwiczeń angażujących mięśnie nóg. Polityk uwielbia wyzwania dlatego nie wahał się ani sekundy, kiedy wspinał się po drabince. Karol Karski zafundował sobie po wszystkim smakołyki, aby uzupełnić zużytą energię. Za niedużą kwotę nabył prawdziwe frykasy. - Kupiłem ciastko faszerowane pieczarkami i rożki francuskie. Zapłaciłem lekko ponad 6 zł – powiedział nam. Już po wyjściu ze sklepu ze smakiem zajadał wypieki. Zdradził też, jakie ma plany na nadchodzące wybory. - A co do ćwiczeń, to robię formę na kampanię, ale kandydował nie będę do polskiego Sejmu. To była chwila relaksu na świeżym powietrzu – kwituje Karol Karski.

