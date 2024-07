Jakiś czas temu na jaw wyszło, że znany polityk Jacek Protasiewicz jest zakochany jak małolat w Darii Brzezickiej, która jest studentką i działaczką. Co więcej, para ma za sobą romantyczną podróż na słoneczną Maltę, gdzie doszło do zaręczyn! - Oświadczyny zostały przyjęte. To na Malcie kupiłem też pierścionek zaręczynowy – zdradził pod koniec kwietnia w rozmowie z „Super Expressem” Jacek Protasiewicz. Miłość zakochanych nadal kwitnie, a teraz polityk postanowił zrobić coś wyjątkowego dla ukochanej i zorganizował jej przyjęcie urodzinowe! Impreza odbyła się w ogrodzie, ale zadbano o to, by ogródkowi nadać urodzinowy wygląd. Nie zabrakło więc złotych balonów tworzących napis: 23 oraz mniejszych czerwonych baloników w kształcie serduszek, były też błyszczące serpentyny. Jak na urodziny przystało był też piękny tort ze świeczkami i fontanną tortową, ozdobiony w różowe i białe stokrotki.

Smakołyki na przejęciu urodzinowym narzeczonej Protasiewicza. Grill taki, że ludzie są w szoku i gratulują pomysłu!

Na imprezie zaserwowano także same przysmaki, był talerz wykwintnych serów, warzywa i hummus. Ale nie zabrakło też tego, co kojarzy się z latem i wakacjami, czyli grilla! Jacek Protasiewicz doskonale czuł się w roli mistrza grilla i pilnował, by nic się nie przypaliło. A miał czego pilnować, bo na grillu wylądowały kiełbaski i inne smakołyki. Jednak, to co szczególnie zwróciło uwagę internautów to konstrukcja grilla, który został wykonany z... bębna od pralki!

Ludzie od razu pogratulowali politykowi pomysłowości i proekologicznej postawy - wszak to prawdziwy recykling. - Ale za grilla z pralki to szanuje Pana Panie Jacku! Takie są najlepsze; Bęben ze stali nierdzewnej z pralki robi za grilla. Bardzo Szanuje za te ekologie. Planeta jest wdzięczna, kapitaliści tego nie lubią bo sprzedaż grilli siada. Dziadek ma ten sam patent. Smacznej kawusi; Szanuję panie pośle - grill z bębna od pralki. mam taki w domu. Własna robota. Ile satysfakcji z wykonania; Wszystkiego najlepszego dla narzeczonej. Piękny grill z bębna od pralki, polska szkoła recyklingu, popieram. Polityk chyba zapunktował u narzeczonej, bo ta krótko skomentowała: - Dziękuję Najdroższy ❤️

