Aleksandra Jakubowska kariera w SLD: rzecznik rządu, posłanka, afera Rywina

Aleksandra Jakubowska przez lata była jedną z najbardziej znanych twarzy SLD. W 1995 roku została rzecznikiem rządu Józefa Oleksego. Potem piastowała tę funkcję w gabinecie Włodzimierza Cimoszewicza. Później Sojusz znalazł się w parlamentarnej opozycji, ale Aleksandra Jakubowska wystartowała w wyborach parlamentarnych i uzyskała mandat posła. Gdy SLD w 2001 wrócił do władzy, była prowadząca "Wiadomości" TVP została sekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury. To niej Leszek Miller powiedział słynne słowa: mężne serce w kształtnej piersi". Głośno o Aleksandrze Jakubowskiej zrobiło się przy okazji afery Rywina. To ona nadzorowała m.in. pracę nad projektem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Została potem skazana na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata.

Aleksandra Jakubowska była w TVP i SLD, dziś jest w prawicowych mediach

Zanim jednak Aleksandra Jakubowska zaczęła robić karierę w SLD, była popularną dziennikarką TVP. Pracowała tam cztery lata. Później m.in. współtworzyła Radio Kolor i kierowała pismami kobiecymi. Co ciekawe, była rzeczniczka rządu SLD znów pracuje w mediach. Tyle że w takich, w których raczej nikt z jej dawnych znajomych by się nie spodziewał. Trudno w to uwierzyć, ale dawna gwiazda TVP i lewicy związała się bowiem z mocno prawicową ekipą, znaną z wielkiej sympatii do PiS. We wrześniu 2018 została publicystką portalu wPolityce.pl. Pisze także na łamach "Sieci". Telewizyjne doświadczenie z kolei przydaje się Aleksandrze Jakubowskiej w telewizji wPolsce. Dziennikarka przez lata zmieniła nie tylko poglądy, ale też wygląd. Zobacz w naszej galerii, jak przez lata zmieniała się Aleksandra Jakubowska.

