Bardzo prywatne zdjęcia Andrzeja Dudy trafiły do sieci!

Andrzej Duda ma bardzo napięty grafik i tylko od czasu do czasu ma kilka wolnych chwil dla siebie. Jednak doskonale wie, jak je wykorzystać. Ostatnio na nieczęsto aktualizowanym profilu na Instagramie Andrzeja Dudy pojawiły się aż dwa nowe zdjęcia prezydenta po godzinach. Widać na nich, że prezydent jest bardzo wyluzowany i zadowolony. Dlaczego? Bo spędza czas uprawiając sport! - Każda chwila aktywności sportowej jest cenna - napisał prezydent, który na zdjęciu pozuje w sportowej bluzie ze słuchawkami w uszach.

Drugie zdjęcia Andrzeja Dudy przedstawia go przy przydrożnej figurce: - Poznajecie to miejsce? - zapytał Duda. Niektórzy poznali, bo to charakterystyczna Kapliczka Bulandy ustawiona na szczycie Jaworzyny Kamienickiej w Gorcach. Jest to kapliczka ufundowana w 1904 r. przez słynnego bacę Tomasza Chlipałę, zwanego Bulandą, który na tej polanie przez ponad 50 lat zajmował się pasterstwem, wypasając owce i woły.