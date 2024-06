Przemysław Czarnek otrzymał zaskakujący prezent. Raczej niezbyt się ucieszył

Profil Make Life Harder i Michał Marszał organizują coroczny konkurs "Dzban roku", w którym bardzo mało zaszczytna antynagroda przyznawana jest osobom, które w danym roku, mówiąc dość oględnie, w opinii autorów nie błyszczały zanadto intelektem. - Dzban to jest dość pojemne naczynie i też słowo. To nie jest człowiek po prostu głupi, bo głupków mamy wielu, i mnie się zdarzało w życiu wygłupić raz, drugi, trzeci w ciągu roku… Ale nie jest to jeszcze powód, żeby kogoś nazywać dzbanem. Dzban to jest, moim zdaniem, ktoś, kto mimo tego, że robi głupio albo, jeszcze gorzej, nie wie, że robi głupio, z podniesionym czołem idzie dalej i robi to samo - tłumaczył niegdyś ideę "wyróżnienia" Marszał.

W styczniu ogłoszono, że laureatem plebiscytu na Dzbana Roku 2023 został były minister edukacji Przemysław Czarnek. Nagroda została mu przyznana za "całokształt twórczości". W głosowaniu pobił nie byle kogo, bo Grzegorza Brauna, który był nominowany za incydent ze zgaszeniem na sejmowym korytarzu gaśnicą chanukowych świec.

W tym roku postanowiono po raz pierwszy sporządzić fizyczną nagrodę. Dwa dzbany z podobizną byłego ministra wyszedł spod rąk rzeźbiarzy pracowni Laskowski - Sandecki. Pomysłodawcy plebiscytu postanowili dostarczyć nagrodę do biur Czarnka w Lublinie oraz w Sejmie.- Dziś urodziny Przemysława Czarnka. Długo czekaliśmy na ten dzień, by zawieźć mu w prezencie statuetkę Dzbana Roku. Jedną do biura poselskiego do Lublina, a drugą dla pewności do Sejmu. Mamy czerwiec, a pan poseł usilnie pracuje na kolejną nagrodę. Nie mówimy więc żegnaj, Przemysławie - a do zobaczenia! - napisał ironicznie Marszał.

Jakiś czas temu w rozmowie z Robertem Mazurkiem w programie "Godzina Zero" o tej nagrodzie mówił sam Czarnek. - Drodzy lewacy, polecam się na przyszłość, jeszcze dwie takie nagrody "Dzban Roku" i pewnie zamiast 121 tys. będę miał 150 tys. (głosów). Robicie mi tylko dobrze, ogromnie dziękuję. Postawię sobie ten dzban w biurze poselskim na biurku i będę przy nim nagrywał filmy: "Polskość to nie wstyd, polskość to duma" - mówił.

