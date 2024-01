Wybory na Dzbana 2023 roku. W finale Przemysław Czarnek i Grzegorz Braun! Internauci podjęli decyzję

Profil Make Life Harder i Michał Marszał organizują konkurs, w którym bardzo mało zaszczytna antynagroda przyznawana jest osobom, które w danym roku, mówiąc dość oględnie, w opinii autorów nie błyszczały zanadto intelektem. -Dzban to jest dość pojemne naczynie i też słowo. To nie jest człowiek po prostu głupi, bo głupków mamy wielu, i mnie się zdarzało w życiu wygłupić raz, drugi, trzeci w ciągu roku… Ale nie jest to jeszcze powód, żeby kogoś nazywać dzbanem. Dzban to jest, moim zdaniem, ktoś, kto mimo tego, że robi głupio albo, jeszcze gorzej, nie wie, że robi głupio, z podniesionym czołem idzie dalej i robi to samo - tłumaczył niegdyś ideę "wyróżnienia" Marszał.

Sprawdź: Wyborcy PiS chcą, żeby Jarosław Kaczyński zmienił zdanie. "Obawiają się, że to już nie będzie PiS"

W plebiscycie za 2023 rok głosami internautów do finału przedostali się dwa politycy. Były minister edukacji Przemysław Czarnek "zasłużył się" swoimi buńczucznymi i kontrowersyjnymi wypowiedziami. Tymczasem Grzegorz Braun załapał się do finału swoją przedświąteczną aferą w Sejmie, kiedy ugasił gaśnicą chanukowe świece. Kogo zatem wybrali internauci? Jak poinformowano, "po zaciętych eliminacjach i kilku milionach oddanych głosów", tytuł powędrował w ręce Przemysława Czarnka!Zobacz: PILNE! Donald Tusk pojechał do Kijowa. Ważna wizyta, zdradzono szczegóły

Kogo, poza Braunek, pokonał Czarnek? Wśród innych kandydatów do Dzbana Roku 2023 znaleźli się między innymi Danuta Holecka, Oskar Szafarowicz, Adam Glapiński, abp Marek Jędraszewski, Janusz Kowalski czy Sebastian Fabijański.

Galeria poniżej: Minister Przemysław Czarnek tańczył we włoskim hotelu

Sonda Czy Przemysław Czarnek byłby dobrym prezydentem? Tak Nie Nie wiem