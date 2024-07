Przyjrzeliśmy się tatuażom Ewy Zajączkowskiej-Hernik. Jeden z nich to tajemniczy napis. Rozszyfrowaliśmy go!

Ewa Zajączkowska-Hernik już pokazała na co ją stać. W czasie sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w mocnych słowach zwróciła się do ponownie wybranej na stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen. - Pani Urszulo, najwyższy czas, żeby ktoś wprost pani powiedział to, co o pani myśli zdecydowana większość Europejczyków. Wybranie pani na stanowisko przewodniczącej KE w poprzedniej kadencji było ogromnym błędem i niektórzy do dzisiaj mają kaca po tej decyzji (...) Za to, co pani robi, powinna pani trafić do więzienia, a nie do Komisji Europejskiej - grzmiała. Dodała też, że dalsze stanie von der Leyen na czele KE to "dalszy upadek UE".

Jaka prywatnie jest Zajączkowska-Hernik?

Ewa Zajączkowska-Hernik to prywatnie żona i matka dwójki dzieci. Jak wynika z jej mediów społecznościowych polityczka lubi piec i ma swoje popisowe ciasto, przepisem na które kiedyś chwaliła się na You Tube. - Dziś, zgodnie z obietnicą, zdradzę swój przepis na wyjątkowe ciasto czekoladowe. Bezglutenowy murzynek to ciasto wybitnie czekoladowe, idealne dla osób z celiaką oraz tych, którzy z każdego innego powodu unikają mąki zbożowej. Przepis jest banalny, a ciasto czekoladowe znika z talerza w mgnieniu oka :) - chwaliła się internautom. Oprócz ciasta czekoladowego dobrze wychodzą jej też bezy. Zajączkowska-Hernik to też miłośniczka spędzania czasu na świeżym powietrzu. Lubi też ostrzejszą muzykę i jazdę na motocyklu.

Tatuaże Ewy Zajączkowskiej-Hernik

Europosłanka może się też pochwalić tatuażami. Jeden to gitara z nutami wytatuowana na plecach, a drugi to napis na lewym przedramieniu. Na niektórych zdjęciach Zajączkowskiej-Hernik da się zauważyć ten tatuaż. To sentencja zapisana w języku francuskim: Vivez votre vie, co znaczy: Żyj swoim życiem.

