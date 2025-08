Materiał TVP o Andrzeju Dudzie wywołał burzę w sieci! Nie zostawili suchej nitki na stacji

Program "Niebezpieczne związki" rozpoczął się od zestawienia nagrań prezentujących Andrzeja Dudę w niekorzystnym świetle. Wykorzystano m.in. fragmenty, w których prezydent naśladował prof. Adama Strzembosza, podpisywał ustawę na dworcu w Końskich, wypowiadał się po angielsku, a także jego udział w #Hot16Challenge2 oraz wiele innych kontrowersyjnych wypowiedzi, zabawnych sytuacji czy momenty, w których mimika prezydenta była wyjątkowo wyraźna. Całość opatrzono piosenką "Andrzej Duda nam się udał". Ten fragment został także udostępniony na oficjalnym profilu TVP Info na Twitterze.

- 10 lat prezydentury Andrzeja Dudy. 10 lat zależności od prezesa PiS, negowania wyroków europejskich i obsadzania wymiaru sprawiedliwości ludźmi, którzy nigdy nie powinni się tam znaleźć. Akty łaski i akty nieprzyjazne wobec UE - napisano w poście.

W dalszej części programu, prowadzona przez Dorotę Wysocką-Schnepf, zaproszeni goście, m.in. były premier Leszek Miller i europoseł Michał Wawrykiewicz, dyskutowali na temat prezydentury Andrzeja Dudy. Poruszono kwestie takie jak pseudonim "długopis" oraz ewentualna bezkarność prezydenta. Prof. Ireneusz Krzemiński porównał wypowiedzi Andrzeja Dudy o LGBT z 2020 roku do antysemickiej kampanii PZPR z 1968 roku.

Burza w sieci

Forma i treść programu spotkały się z ostrą krytyką ze strony wielu komentatorów i dziennikarzy. Zarzucano mu brak obiektywizmu i stronniczość.

Jakub Krupa ("The Guardian"): "To nie ma nic wspólnego z mediami publicznymi".Paweł Figurski (Wirtualna Polska): "Naprawdę twórcy mediów publicznych ciężko pracują, by nikt nie zapłakał, gdy na ich miejsca wrócą Kłeczek, Sakiewicz, Karnowscy. Po prostu inni, nieśmieszni, twórcy kabaretowi. A najbardziej boli, że takie filmy najlepiej robią prezydentowi Dudzie, którego jest za co krytykować".Tomasz Żółciak (money.pl): "Kurszczyzna czystej wody, tylko w drugą stronę. PAD ma sporo za uszami i zawsze będzie się to za nim ciągnąć, zwłaszcza teraz, gdy będzie szukać roboty. Ale tego rodzaju zbitka obok obiektywnego dziennikarstwa (w końcu to niby podsumowanie 10 lat prezydentury) nawet nie stało".Patryk Ciura (analityk): "No niewiele to z bezstronnymi mediami ma związku".Rafał Mrowicki (XYZ): "Materiał 'Miasta, gminy i wsie' doczekał się ciągu dalszego. Postawionego do góry nogami, ale jednak. Czysta woda z tego kranu nie leci", nawiązując do materiału "Wiadomości" TVP z 2020 roku.Łukasz Rzepecki (doradca prezydenta Andrzeja Dudy): "TVP Info do likwidacji! A 3 mld na wojsko! Powiedzieć ściek to nic nie powiedzieć".Adam Traczyk (analityk): "Ależ to jest żenujące".

Program TVP Info "Niebezpieczne związki" wywołał kontrowersje ze względu na swoją formę i treść, które zostały powszechnie uznane za stronnicze i pozbawione obiektywizmu. Krytycy zarzucali mu wykorzystywanie technik manipulacyjnych i brak rzetelnego dziennikarstwa. Reakcje w mediach społecznościowych i wśród komentatorów politycznych wskazują na szerokie niezadowolenie z prezentowanego poziomu debaty publicznej.

