Super test z historii

QUIZ. Najsłynniejsze cytaty polityków. Wiesz, kto to powiedział? My podajemy cytat, ty zgadujesz nazwisko. Bijemy brawo za 7/10!

Są takie słowa, które zmieniły bieg historii. Albo wypowiedzi, które na trwałe się w niej zapisały. Dzisiaj przypominamy dziesięć najsłynniejszych cytatów polityków w formie quizu. Wiesz, kto to powiedział? Zasada jest prosta: my podajemy cytat, ty zgadujesz nazwisko. Dla ułatwienia pod uwagę wzięliśmy wypowiedzi historyczne. Przypominamy, że to quiz, a nie klasówka z historii czy teorii polityki! Zapraszamy do zabawy!