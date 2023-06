Radosław Fogiel wywołał wojnę zupą owocową! „Najlepsza”

Radosław Fogiel jest jednym z bardzo aktywnych polityków w sieci. Często komentuje bieżące sprawy na Twitterze o wyraża swoje opinie na wszelkie tematy. Ostatnio postanowił zrobić wyjątek i zamiast na polityce, skupiła się na gastronomii. Wykorzystał fakt, że sezon na truskawki jest w pełni o pokazał jedno ze swoich ulubionych letnich posiłków.

- To już ten czas w roku, gdy w spokoju delektuję się najlepszą z zup, a w komentarzach burza niezależnie od barw politycznych – napisał, dodając zdjęcie talerza pełnego truskawek, klusek i płynu.

Na reakcje nie trzeba było długo czekać, a na post odpowiedziała między innymi Anna Maria Żukowska z Lewicy. - Skoro postanowiłeś potrollować Włochów (widoczna i mocna akcja dywersyjna wobec Waszej koleżanki Melloni: mało, że makaron z truskawkami, to jeszcze w zupie!), to nie bój się, bądź Polakiem, uczyń następny krok: embrace HAWAJSKA – napisała.

Radosław Fogiel odpowiedział jej w bardzo poważnym jak na temat tonie. - I tym się właśnie różni konserwatyzm od lewicy: my szanujemy tradycję, kuchnię naszych przodków, a Wy chcecie po prostu niszczyć dotychczasowy dorobek kulturowy i naturalny porządek rzeczy – stwierdził poseł PiS.

- Nie pokażę tego wpisu mojej babci, bo stracimy wyborcę – napisał aktywista PiS Oskar Szafarowicz, dodając zdjęcie tradycyjnego rosołu.

Zdania innych internautów były mocno podzielone. „Takich rzeczy się nie robi w kampanii wyborczej!! Weź to usuń!”; „Jak kocham zupy, to kompot z kluskami to dla mnie barbarzyństwo”; „Osoby lubiące zupy owocowe powinny być kierowane na obserwację psychiatryczną”; „Nie no, makaron z truskawkami pycha, ale to już jest przesada” – czytamy.

Z drugiej strony zaś pojawili się fani tego specjału, którym zupa truskawkowa kojarzy się z dzieciństwem. „Nic lepszego”; „Śmietany trzeba dodać”; „Smak dzieciństwa” – widzimy. Jak widać nie tylko polityka potrafi podzielić Polaków!

