Radosław Sikorski wkrótce zmierzy się z Rafałem Trzaskowskim w prawyborach organizowanych przez Koalicję Obywatelską, która w ten sposób chce wyłonić swojego kandydata na wybory prezydenckie 2025 roku. Obecnie w mediach głośno jest na temat Sikorskiego, który zirytowany pytaniem Moniki Olejnik, dotyczącym pochodzenia jego żony, opuścił we wtorek studio "Kropki nad i" (WIĘCEJ: Ostre spięcie między Sikorskim a Olejnik. Minister wyszedł ze studia).

Jeszcze przed małżeństwem z Anne Applebaum, gdy w latach 80. Sikorski studiował na Pembroke College w Uniwersytecie Oksfordzkim, jego serce skradła Olivia Williams, dziś znana m.in. z ról w serialu "The Crown" jako królowa Camilla oraz w filmach takich jak "Szósty zmysł" i "Autor widmo". W 2013 roku opowiadała ona o tej relacji w rozmowie z magazynem "VIVA". - Byłam naprawdę młoda. Miałam 17 lat - wspominała. Następnie dodała:

- Radek był moją pierwszą, wielką miłością. Zdecydowanie. Wtedy myślałam: Nie chcę niczego więcej, tylko być z tobą wszędzie, gdziekolwiek byś nie pożeglował, gdzie byś się nie udał. Do tamtego momentu nigdy nie spotkałam mężczyzny, który witając się z kobietą, strzelał obcasami i szarmancko skinął głową

Sikorski miał opowiadać jej m.in. o historii Polski. Artystka przyznała, że "wcześniej była w tych sprawach sporą ignorantką". Zdarzało się, że podróżowali razem. Polityk pokazał jej zniszczony dworek w Chobielinie, który później wyremontował.- Przez dziury w dachu widać było niebo, a po pokojach chodziły kury. Widok łamiący serce - relacjonowała. Williams dodawała, że Sikorski dał się jej poznać, jako ambitny mężczyzna z silnym charakterem, ale bywał również romantykiem. – Żartował na przykład, że wróci do Warszawy na "biały koniu" – opisywała.

Jak zakończyła się ich relacja? - Nadeszło to niezwykłe lato 1989 r. Miałam 21 lat, dopiero co zaczynałam intensywne zajęcia w szkole aktorskiej. Radka port był tutaj. Musiał wrócić do Polski. Pamiętam Radka, jak siedział, trzymając moje buty do stepowania. On chciał zbawiać Polskę, a ja uczyłam się tańczyć. Ja wybrałam buty do stepowania, on - białego rumaka. Każde z nas poszło swoją drogą - wspominała aktorka.

Sam Sikorski w jednym z wywiadów w 2007 roku mówił natomiast, że "z Olivią byliśmy cztery lata". - Potem ona zrobiła karierę w Hollywood. Grała u boku Costnera, Bruce'a Willisa i Micka Jaggera. Jest świetną aktorką. U nas chyba najbardziej zauważona w "Szóstym zmyśle" - dodawał lakonicznie.

