Radosław Sikorski porządkuje posiadłość w Chobielinie. Specjalny sprzęt w ręku [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Europoseł Sikorski z sekatorem ruszył do pracy w ogrodzie

Europoseł Radosław Sikorski dba o swoją posiadłość, jak na dobrego gospodarza przystało. W końcu ma o co dbać: mieszka w pięknie położonym miejscu, czyli dworku w Chobielinie. To malownicza okolica, pełna zieleni. Jednak, by mieć piękną zieleń wiosną i latem, należy już teraz zrobić porządki. Właśnie teraz, na przedwiośniu, warto zaczął pierwsze prace w ogrodach, by na wiosnę wszystko było gotowe. Sikorski doskonale zdaje sobie z tego sprawę więc już wziął się do dzieła. Jakie prace powinno się wykonać? Takie jak Radosław Sikorski, czyli przycinanie starych gałęzi, by drzewa i krzewy mogły wypuścić świeże. Do pracy polityk zabrał się niczym rasowy ogrodnik: założył wygodne ubranie - kurtkę z motywem kamuflażu, a na głowę ciepłą czapkę. Chociaż jest coraz cieplej i słońce przygrzewa, to nadal jednak trzeba pamiętać, że trwa zima. Gdy prace zostały ukończone, Sikorski przebrał się i elegancko wystrojony pognał do dalszych zadań z tajemniczą paczką w ręku.

Gdzie mieszka Radosław Sikorski? Wyjątkowe miejsce z bogatą historią

Radosław Sikorski mieszka w bardzo malowniczej okolicy w dworku położonym w Chobielinie. Dworek ma wyjątkową historię i jest zabytkiem, który Sikorski uratował, bo budynek był w totalnej ruinie! Wszystko dlatego, że elegancki dworek, pobudowany w drugiej połowie XIX wieku, w czasie PRL wpadł w państwowe ręce i został przeznaczony na biura PGR-u. Nikt specjalnie o niego nie dbał i z wytwornego miejsca stał się straszydłem potrzebującym remontu. Na szczęście sprawy w swoje ręce wziął młody Sikorski i zmienił wygląd budynku. Dziś może się cieszyć odnowionym dworkiem, który jest zatopiony w zieleni.

