Nie będzie antyreligijnej rewolucji! "Każdy Polak, który jest osobą wierzącą, będzie szanowany w naszym kraju"

Rząd Donalda Tuska zapowiedział już szereg działań, które raczej nie spodobają się Kościołowi w Polsce. Chodzi m.in. o liberalizację ustawy antyaborcyjnej, likwidację funduszu kościelnego czy legalizację związków partnerskich. Mimo to wygląda na to, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Rewelacyjne wieści dla Kościoła w Polsce przekazał w rozmowie z "Super Expressem" wicemarszałek Senatu Michał Kamiński, który jest ważną postacią nie tylko w kręgu polityków Trzeciej Drogi, lecz także całego obozu koalicji 15 października. Deklaracja Kamińskiego powinna uspokoić księży i katolików. Rząd bowiem żadnej antyreligijnej rewolucji nie planuje. Mało tego, ludzie wierzący mogą liczyć na pewnego rodzaju ochronę! - Nie ma żadnego niebezpieczeństwa antyreligijnej rewolucji, dlatego że o religii i o przywiązaniu do niej decyduje każdy sam. To Polacy sami decydują, czy są przywiązani do jakiejś wartości, czy nie są przywiązani. I państwo polskie będzie szanować pod tym rządem każdego z Polaków w tym wyborze, którego dokona. Każdy Polak, który jest osobą wierzącą, będzie szanowany w naszym kraju. Jego uczucia religijne będą szanowane i na pewno my, jako Trzecia Droga, będziemy bardzo o to dbali - zapewnił wicemarszałek Senatu, który odnosząc się do emerytur księży, podkreślił, że "emerytalne zobowiązania państwa polskiego wobec wszystkich obywateli na pewno będą utrzymane".

Michał Kamiński: "Szacunek dla wartości jest czymś, co powinno być normą w polskim życiu publicznym"

Michał Kamiński dodał, że ci, którzy nie podzielają chrześcijańskiego światopoglądu i nauczania Kościoła, także będą szanowani. Wicemarszałek Senatu zwrócił uwagę na to, że "politycy, także katoliccy, w demokratycznym kraju powinni stać po stronie większości, w takich przypadkach, w których większość jest przeciwko nauczaniu Kościoła, a nie po stronie Kościoła, który w tych przypadkach jest przeciwko większości" - Co nie oznacza braku szacunku dla wartości, bo też ten szacunek dla wartości jest czymś, co powinno być normą w polskim życiu publicznym - zaznaczył Michał Kamiński. O tym, że rząd nie zamierza przeprowadzać antyreligijnej rewolucji mówił także znany z lewicowych poglądów poseł KO Grzegorz Napieralski. - Nikt nie zamierza robić żadnych rewolucji. My po prostu chcemy zrobić jedną bardzo prostą rzecz: oddzielić państwo od Kościoła - zaznaczył polityk.

