Robert Biedroń kończy 50 lat! Tak się zmieniał na przestrzeni lat, poznalibyście?

Robert Biedroń, obchodzący 48. urodziny, ma za sobą bogatą karierę polityczną, obejmującą role posła, prezydenta Słupska i europosła, z silnym zaangażowaniem w obronę praw człowieka. Od 2011 roku aktywnie działa w polityce, a na swojej stronie internetowej podkreśla swoje priorytety, takie jak działanie na rzecz praw człowieka, co potwierdzają jego inicjatywy jak Instytut Myśli Demokratycznej i Kampania Przeciw Homofobii.

Od ponad 20 lat Robert Biedroń jest związany z Krzysztofem Śmiszkiem, a ich związek rozpoczął się w 2002 roku od spotkań zawodowych. Ich znajomość, która przerodziła się w związek, miała swój początek w kontekście zawodowym i stopniowo rozwijała się, co jest podkreślane jako istotny element jego życia prywatnego.

Charakterystyczne siwe włosy Roberta Biedronia, choć kojarzone z dojrzałością, towarzyszą mu od lat i stały się jego znakiem rozpoznawczym, dodającym powagi jego wizerunkowi. Urodzony w 1976 roku polityk, mimo 48 lat, często zaskakuje swoim wiekiem, a jego siwizna, widoczna na przestrzeni lat, jest kluczowym elementem jego publicznego wizerunku.

Robert Biedroń urodził się 13 kwietnia 1976 roku w Rymanowie na Podkarpaciu, co oznacza, że właśnie kończy 48 lat. Wiele osób może być zaskoczonych jego wiekiem, biorąc pod uwagę charakterystyczne siwe włosy, które towarzyszą mu od lat. Ta cecha wizerunkowa, choć zazwyczaj kojarzona z dojrzałością, w przypadku Biedronia dodaje mu powagi.

W internecie można znaleźć archiwalne zdjęcia polityka z czasów młodości, na których ma ciemne włosy i inną fryzurę. Zmiana wizerunku na przestrzeni lat jest widoczna, a obecna siwizna stała się jego znakiem rozpoznawczym.

Kariera polityczna

Robert Biedroń swoją przygodę z polityką rozpoczął w 2011 roku, kiedy to po raz pierwszy zasiadł w Sejmie. Od tego momentu jego kariera nabrała tempa. Był posłem, prezydentem Słupska, a od 2018 roku pełni funkcję europosła. Na swojej stronie internetowej podkreśla swoje zaangażowanie w obronę praw człowieka:

- Działanie na rzecz praw człowieka w Polsce i za granicą są i zawsze były jednym z moich priorytetów. Założyłem Instytut Myśli Demokratycznej i stworzyłem Kampanię Przeciw Homofobii. Byłem również delegatem do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy oraz członkiem grupy doradczej ds. płci, przymusowego wysiedlenia i ochrony w Organizacji Narodów Zjednoczonych - mówił.

Oprócz polityki, Biedroń deklaruje zamiłowanie do sportu, czekolady i podróży. Od ponad 20 lat jest związany z Krzysztofem Śmiszkiem.

Historia miłości z Krzysztofem Śmiszkiem

Historia związku Roberta Biedronia z Krzysztofem Śmiszkiem sięga 2002 roku. O ich pierwszym spotkaniu Śmiszek opowiedział w magazynie "Elle".

- W 2002 roku przeczytałem w "Życiu Warszawy" relację z konferencji prasowej, zobaczyłem jego zdjęcie i pomyślałem, że może moja wiedza, kończyłem wtedy prawo, przyda się w takiej organizacji. A poza tym bardzo mi się spodobał na tym zdjęciu. Przez dwa-trzy miesiące spotykaliśmy się na gruncie zawodowo-organizacyjnym - opowiadał

Przełom nastąpił podczas konferencji w Brukseli, gdzie między panami zaiskrzyło. Biedroń wspominał, że Śmiszek, chcąc przedłużyć spotkanie, zastosował sprytny zabieg:

- Powiedział, że nie zna Berlina, a ponieważ nasze spotkania skończyły się późno, a on mieszkał w innym miejscu, zapytał, czy nie mógłby zostać u mnie na noc. Do niczego nie doszło, ale zacząłem się domyślać, że coś jest na rzeczy. Tak się zaczęło - wspominał.

