Robert Biedroń wściekły na zmianę czasu. Apeluje do UE

Biedroń kontra zegarki

W sobotę wieczorem Biedroń zamieścił w mediach społecznościowych apel, w którym przypomniał, że od lat postuluje zniesienie przestawiania zegarków.

– Tej nocy po raz kolejny zmienimy czas z letniego na zimowy. Jako europoseł walczę o to, aby skończyć z tym absurdem na poziomie całej Unii Europejskiej. Czas, aby Parlament ułatwił ludziom życie i wprowadził jednolity system bez zmiany czasu w całej Europie! – napisał polityk.

Europa nie może się dogadać

Choć Parlament Europejski już w 2019 roku zagłosował za zniesieniem sezonowej zmiany czasu, sprawa od lat tkwi w zawieszeniu. Państwa członkowskie nie mogą się porozumieć, czy na stałe zostawić czas letni, czy zimowy.

Niektóre kraje, w tym Polska, opowiadają się za utrzymaniem czasu letniego przez cały rok, inne, jak Niemcy czy Finlandia, wolałyby zimowy. Efekt? Co pół roku znów cofamy i przestawiamy wskazówki, jakby nic się nie zmieniło.

Dlaczego to wkurza ludzi?

Przestawianie czasu dla wielu to nie tylko irytacja, ale i problem zdrowotny. Lekarze od lat podkreślają, że po zmianie czasu rośnie liczba problemów ze snem, wypadków drogowych i kłopotów z koncentracją. W dodatku w epoce nowoczesnych technologii oszczędność energii, główny argument za zmianą, przestała mieć znaczenie.

„Czas skończyć z absurdem”

Robert Biedroń od lat jest jednym z najbardziej konsekwentnych polityków walczących o jednolity system czasu w UE. Jego apel o zniesienie przestawiania zegarków powraca przy każdej zmianie pór roku, ale jak widać, temat nadal nie doczekał się decyzji Brukseli.

Kiedy przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu z letniego na zimowy nastąpi z soboty na niedzielę, 26–27 października 2025 roku. O godzinie 3:00 cofamy zegarki na 2:00, więc tej nocy pośpimy godzinę dłużej.

