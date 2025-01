Ryszard Czarnecki o nowej partnerce syna: Marianna byłaby fajną synową!

Kwaśniewska raz na zawsze ucięła krążące plotki o ślubie kościelnym. Mówi, jak wyglądają fakty. Tu chodzi o uważnienie. Wystarczy, że zerkniesz do prawa kanonicznego, a dowiesz się, co to takiego. Znaleźli sposób na połączenie światopoglądów

Marianna Schreiber ma nowego partnera

W połowie grudnia na Instagramie Marianny Schreiber pojawiło się jej zdjęcie z nowym partnerem. Okazało się, że to były polityk PiS, który rozstał się żoną. Celebrytka również jest po rozstaniu z mężem, Łukaszem Schreiberem i jak ujawniła, w grudniu złożyła w sądzie dokumenty rozwodowe. Wytłumaczyła też, że ujawnienie nowego związku nastąpiło, kiedy para została nagrana na zakupach. - I stwierdziliśmy, że jeżeli i tak jest już to pokazane, to róbmy to po swojemu – wyjaśniła Marianna Schreiber w telewizji wPolsce24.

Marianna Schreiber: „PiS powinno rozliczyć się z moim mężem”.

W okresie świąteczno-noworocznym partnerzy zamieścili w internecie więcej wspólnych zdjęć i filmów. - Kocham Cię nad życie - wyznał innym razem były poseł PiS w mediach społecznościowych. - Jesteśmy na razie na etapach wychodzenia ze związków z poprzednich małżeństw. Teraz nie planujemy ślubu, ale w przyszłości go nie wykluczamy. Układa się nam. Raz jest lepiej, a raz gorzej. Jesteśmy razem, kochamy się i tyle – powiedział nam Przemysław Czarnecki.

Tajemnicza blondynka u boku Łukasza Schreibera. Mąż Marianny ma nową miłość?

Były europoseł chciałby taką synową

Na jednym ze zdjęć zamieszczonych w święta, para jest z ojcem Przemysława, Ryszardem Czarneckim. Zapytaliśmy byłego europosła PiS o opinię na temat związku jego syna. Polityk kibicuje ich miłości. - Nie będę wybierał żon, czy partnerek życiowych swoim synom. Wierzę, że dokonają dobrych wyborów. Co do związku Przemka z Marianną Schreiber, to kibicuję im, trzymam kciuki! – powiedział nam Czarnecki. - Na pewno będę ich wspierał i będę się cieszył, jeśli im się powiedzie. Marianna byłaby fajną, dobrą synową, bo jest dobrym człowiekiem. Życie bywa skomplikowane, mam na tyle dużo lat, że wiem, iż nie zawsze sytuacje są idealne, jak z romantycznych filmów. Samo życie. Ten związek to wyzwanie dla obu stron, trzymam kciuki za ich miłość! - podsumował Ryszard Czarnecki. MAV, ABR

Express Biedrzyckiej - Michał Kamiński 09.01.2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.