Ryszard Czarnecki z PiS jest rozwodnikiem! Szczere wyznanie o relacjach z byłą żoną

Ryszard Czarnecki pokazał dziennikarzom "Super Expressu" swoje mieszkanie. Polityk jest wierzący, w przedpokoju na różaniec, ale - jak sam wyznał - jest człowiekiem grzesznym. - Wiara to moja prywatna sprawa - podkreślił. - Każdy jest grzeszny, wolałbym publicznie o tym nie mówić, bo jeszcze żona usłyszy, a po co - mówił z przymrużeniem oka Ryszard Czarnecki w programie "Politycy od kuchni". Co ciekawe, obecna małżonka Czarneckiego - córka Mirosława Hermaszewskiego - nie jest pierwszą kobietą, z którą wziął ślub. Europoseł ze swoją pierwszą żoną ma dwóch synów - Przemysława (39 l.), który jest także politykiem, i Bartosza (32 l.). Najmłodsza latorośl - Stanisław (12 l.) - to już owoc związku z córką kosmonauty.

Ryszard Czarnecki o relacjach z byłą żoną

W programie "Politycy od kuchni" Piotr Lekszycki i Kamil Szewczyk zapytali Ryszarda Czarneckiego o jego rozwód w kontekście wartości katolickich, które krzewi PiS. - Trzymam kciuki za wszystkich moich kolegów i koleżanki polityków. Nie zajmuję się ich sprawami prywatnymi i o to samo proszę - odparł wymijająco europoseł, który ujawnił, jak wyglądają jego stosunki z byłą małżonką.

Mam bardzo dobre relacje z moją pierwszą żoną i myślę, że są one w pewnym sensie modelowe, bo cały czas ze sobą rozmawiamy - podkreślił Ryszard Czarnecki.

Ryszard Czarnecki dobrze żyje z teściem

W programie "Politycy od kuchni" Ryszard Czarnecki opowiadał także o tym, jakie relacje miał z teściem - Mirosławem Hermaszewskim, który był członkiem Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego podczas stanu wojennego. - Teść narzeka, że mu córkę zabrałem - śmiał się w rozmowie z naszymi dziennikarzami polityk. - A tak poważnie, to bardzo go szanuję, o polityce mniej rozmawiamy, a jeżeli, to staramy się znaleźć wspólne mianowniki, a nie się kłócić - zaznaczył Ryszard Czarnecki. Na pytanie, czy rozmawiali niegdyś przy czymś mocniejszym, odparł wymownie. - A generalnie mężczyźni w Polsce rozmawiają przy wodzie mineralnej? - pytał retorycznie.

