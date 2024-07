Sejmowe korytarze niczym rewia mody! Tak się noszą posłowie latem

Co też wyrabia ten polityk od Tuska?! To jakieś szaleństwo

Temperatura za oknem sięga zenitu, a słońce praży, ale politycy wciąż muszą poczekać na chwilę odpoczynku. Przed wakacyjną przerwą Sejm stara się doprowadzić do końca jak najwięcej spraw. Mimo to po strojach parlamentarzystów widać już wakacyjne nastroje. Co noszą latem do pracy?

Przede wszystkim wyróżniły się panie, które postawiły na jaskrawe kolory. Widzieliśmy między innymi ministrę ds. równości Katarzynę Kotulę, która paradowała w swoim ulubionym różowym garniturze. Być może stanowiła inspirację dla Doroty Łobody z KO, która również wybrała różową marynarkę. Z kolei posłanka PiS Anna Gembicka postawiła na lekką sukienkę w łososiowym kolorze. Bluzkę w podobnym odcieniu założyła jej partyjna koleżanka Katarzyna Sójka, która dobrała do niej białą marynarkę i czarne spodnie. Z kolei Dorota Olko z Lewicy postawiła na kostium w jasnopomarańczowej barwie. Klaudia Jachira postawiła na połączenie białej marynarki i zielonej sukienki.

Wiele posłanek postawiło na także na wyraziste wzory. Inne postawiły na sprawdzoną, zawsze modną klasykę, czyli czerń i biel. Na uwagę zasługuje posłanka Konfederacji Karina Bosak, która postawiła na satynową koszulę i czarna spódnicę. Choć niedawno urodziła dziecko, już zachwyca swoja sylwetką!

Wśród panów królowały garnitury. Wyróżnili się między innymi poseł PiS Mariusz Krystian, który wybrał beżową marynarkę, czy Marcina Józefaciuk z KO, który zrezygnował z marynarki i pokazał się tylko w czarnej koszuli.

Wyraźnie widać, że to panie pozwalają sobie na nieco większą swobodę jeśli chodzi o wybór swoich letnich strojów do pracy. W Sejmie pojawiło się także o wiele więcej kolorów.

W naszej galerii możesz zobaczyć zdjęcia strojów polityków:

