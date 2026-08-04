Skromny grób matki Mateusza Morawieckiego. Tak wygląda rok po jej śmierci

Mateusz Morawiecki równo rok temu przeżywał wyjątkowo trudny czas teraz. 3 sierpnia 2025 roku odeszła jego ukochana mama Jadwiga, z którą, jako jedyny syn z rodzeństwa, był bardzo związany. - (...) Moja nauczycielka życia, miłości, dobra i odpowiedzialności. Jej serce. Jej umysł. Jej ręce. Najbardziej wyśniona Mama na świecie. Kiedyś powiedziałem, że wszystko, co we mnie dobre – zawdzięczam Mamie - napisał wówczas w sieci były premier.

W dniu pierwszej rocznicy jej śmierci także umieścił w sieci kilka słów. Swój poruszający wpis rozpoczął od wyjątkowego cytatu Tadeusza Różewicza: - Oczy matki wszystko widzące patrzą na urodziny, patrzą przez całe życie i patrzą po śmierci z "tamtego świata”.

Jak napisał Mateusz Morawiecki wciąż czuje obecność mamy w każdej chwili życia, zresztą dodał, że zawsze tak było. Polityk wrócił wspomnieniami do czasów dzieciństwa: - Już kiedy byłem dzieckiem – gdy biegałem po podwórku, gdy znikałem na całodzienne wyprawy rowerowe albo pomagałem Tacie w najróżniejszych akcjach, wspólnych przygodach. Wiedziałem, że jest. Że czuwa. Że zawsze będę mógł do Niej wrócić - napisał. Dodał też, że mama zawsze mu kibicowała, wspierała go i interesowała się jego życiem. - Nawet teraz, w jakiś tajemniczy sposób, towarzyszy mi spojrzenie Jej łagodnych i mądrych oczu. Czasem mam nawet wrażenie, że za chwilę usłyszę to najprostsze, a zarazem najczulsze pytanie: „jak się czujesz?”- wyznał były premier.

Pogrzeb Jadwigi Morawieckiej odbył się 9 sierpnia 2025 roku we Wrocławiu, czyli w mieście, w którym pani Jadwiga była związana. Tam pracowała i mieszkała. W ostatniej drodze Jadwigi Morawieckiej uczestniczyli były prezydent Andrzej Duda, prezes PiS Jarosław Kaczyński, były minister kultury Piotr Gliński, były marszałek Sejmu Ryszard Terlecki, a także były szef MON Antoni Macierewicz. Pani Jadwiga spoczęła w grobie na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

Skromny grób matki Morawieckiego. Zdobią go piękne kwiaty

Jak wygląda jej grób obecnie? Jest skromny, ale bardzo zadbany, widać, że bliscy go pielęgnują. Grób ma wykonaną z drewna obudowę, rosną na nim piękne kolorowe kwiaty. Są tam też biało-czerwone znicze nawiązujące do działalność opozycyjnej zmarłej.

9

Kim była Jadwiga Morawiecka?

Mama Mateusza Morawieckiego podobnie, jak jego ojciec była zaangażowana w działalność opozycyjną, z powodu której była też inwigilowana, a nawet przesłuchiwana przez SB. W jej mieszkaniu przeprowadzono rewizje. Urodziła się w 1930 roku w Stanisławowie. Z wykształcenia była chemiczką, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1959 r. poślubiła znanego opozycjonistę Kornela Morawieckiego, który został liderem Solidarności Walczącej. Morawieccy doczekali się kilkorga dzieci, córek: Anny, Marii, Marty i Magdaleny, która zmarła jako maleńkie dziecko, a także syna Mateusza.