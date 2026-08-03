Gdy w zeszłym roku Marta Nawrocka wraz z mężem, Karolem Nawrocki, gościła w USA, miała możliwość spotkania polonijnymi działaczkami. We wrześniu 2025 roku pierwsza dama odwiedziła polskie businesswoman na Greenpoincie. Wówczas zwróciła uwagę na to, jak ważna jest ich działalność: - Waszym wielkim sukcesem jest budowanie siły polskiej wspólnoty tu, w Nowym Jorku. Pokazujecie, że Polki za oceanem to kobiety nowoczesne, zdeterminowane i doceniane. Zajmują ważne stanowiska w wielu branżach na amerykańskim rynku, łączą karierę z obowiązkami rodzinnymi - mówiła.

Teraz panie skupione w Polish American Women’s Club BEYOND odwiedziły Polskę. W Pałacu Prezydenckim Marta Nawrocka przywitała ponad 30 kobiet, w tym aktorkę Alicję Bachledę-Curuś, honorową członkinię Klubu BEYOND, która od lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. Pani prezydentowa powitała także Monikę Adamski, redaktor naczelną telwizji RAMPA TV, a jednocześnie założycielkę projektu.

Pierwsza dama podziękowała przybyłym gościom za pielęgnowanie pamięci o ważnych narodowych rocznicach oraz za kultywowanie polskiej tradycji. Podkreśliła to, z jak wielką pasją i odwagą rozwijają swoje biznesy daleko od Polski, ale wciąż o niej pamiętając.

Czym jest Polish American Women’s Club BEYOND? To projekt Radia RAMPA skierowany do kobiet polskiego pochodzenia mieszkających i pracujących w USA. Klub powstał z inicjatywy liderek polonijnych, które chciały promować kulturę, język i tradycje polskie, a jednocześnie wzmacniać pozycję kobiet w społeczności emigracyjnej. Klub pełni ważną rolę w budowaniu więzi wśród kobiet z nowojorskiej Polonii. Istotnym jego elementem jest promowanie wartości patriotycznych, obywatelskich i kulturowych nawiązujących do polskiej tradycji.

Retro styl pierwszej damy

Na przyjęcie bizneswoman Marta Nawrocka wybrała bardzo elegancką stylizację. Postawiła na klasykę, czyli biel i czerń. Wybrała czarną bluzkę w białe groszki z bufiastymi rękawami, a jak wiemy groszki to hit tego sezonu. Do bluzki dobrała rozkloszowaną białą spódnicę i czarne czółenka. Całość miała retor charakter i prezentowała się niezwykle stylowo.

8