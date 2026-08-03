Co się stało Grzegorzowi Schetynie?! Niepokojący szczegół na zdjęciach

Grzegorz Schetyna przeszedł zabieg usunięcia brodawki z nosa i wykorzystał tę sytuację, aby zaapelować o regularne badania profilaktyczne i szybkie konsultowanie z lekarzem wszelkich niepokojących zmian na skórze.

Posiada bogate i długoletnie doświadczenie polityczne, pełniąc szereg kluczowych funkcji, m.in. wicepremiera, ministra spraw wewnętrznych i administracji, ministra spraw zagranicznych, marszałka Sejmu, a nawet tymczasowo obowiązki Prezydenta RP.

Był liderem Platformy Obywatelskiej w latach 2016-2020 i obecnie zasiada w Senacie X kadencji, przewodnicząc senackiej Komisji Spraw Zagranicznych.

Na ostatnich zdjęciach Grzegorza Schetyny widać, jak stoi elegancko ubrany i rozmawia przez telefon. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie niepokojący szczegół... Na twarzy polityka widać bowiem plaster w cielistym kolorze. Umiejscowienie opatrunku na nosie tym bardziej nastręczało pytania o to, co się stało. Postanowiliśmy dowiedzieć się u źródła.

- Miałem usuwaną brodawkę. Było szyte i nie chciałem epatować - powiedział nam. - Trzeba się badać - podkreślił.

Zabieg był niegroźny i nie ma powodów do obaw. Warto jednak zapamiętać apel Grzegorza Schetyny: badania profilaktyczne są bardzo ważne. a wszystkie niepokojące zmiany na skórze powinny być jak najszybciej zbadane przez lekarza. To szczególnie istotne w okresie letnim, gdy więcej przebywa się słońcu, co sprzyja na przykład pojawianiu się nowych pieprzyków czy przebarwień.

Kariera Grzegorza Schetyny

Grzegorz Schetyna może pochwalić się ogromnym doświadczeniem na polskiej scenie politycznej. W 1989 roku aktywnie uczestniczył w Ogólnopolskim Komitecie Strajkowym NZS, krytykując ustalenia Okrągłego Stołu za nieuwzględnienie kwestii legalności NZS. W latach 1990-1992 pełnił funkcje w administracji lokalnej we Wrocławiu, będąc dyrektorem Urzędu Wojewódzkiego, a następnie wicewojewodą. Współtworzył również Radio Eska na Dolnym Śląsku i był związany z koszykarskim klubem Śląsk Wrocław jako właściciel i przewodniczący rady nadzorczej.

Kariera parlamentarna Grzegorza Schetyny rozpoczęła się w 1997 roku. Zasiadał w Sejmie przez pięć kadencji (1997-2015). Jego przynależność partyjna ewoluowała: był członkiem Kongresu Liberalno-Demokratycznego, następnie Unii Wolności, by w 2001 roku dołączyć do Platformy Obywatelskiej. W PO pełnił kluczowe funkcje, m.in. sekretarza generalnego (w latach 2001-2003 i 2004-2010) oraz pierwszego wiceprzewodniczącego.

W latach 2007-2009 sprawował urząd wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych i administracji w pierwszym rządzie Donalda Tuska, z którego zrezygnował w październiku 2009 roku. W 2010 roku został wybrany marszałkiem Sejmu. Po rezygnacji Bronisława Komorowskiego, który został wybrany na Prezydenta RP, Grzegorz Schetyna tymczasowo pełnił obowiązki Prezydenta RP (od lipca do sierpnia 2010), podpisując ustawy i przyjmując zagranicznych gości.

Dalsza kariera polityczna Grzegorza Schetyny obejmowała stanowisko ministra spraw zagranicznych w rządzie Ewy Kopacz (2014-2015). W latach 2016-2020 pełnił funkcję przewodniczącego Platformy Obywatelskiej oraz był szefem utworzonego przez partię gabinetu cieni. Wielokrotnie zgłaszano go jako kandydata na premiera w ramach konstruktywnego wotum nieufności.

W 2023 roku Grzegorz Schetyna został wybrany senatorem X kadencji, startując z ramienia KO. Obecnie przewodniczy senackiej Komisji Spraw Zagranicznych.

W naszej galerii zobaczysz, co się stało Grzegorzowi Schetynie:

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