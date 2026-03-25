Elegancka Marta Nawrocka w USA. Postawiła na klasyki: beż i brąz. Ale to torebka robi robotę!

Paulina Jaworska
2026-03-25 12:19

Marta Nawrocka poleciała do USA i to sama, by realizować własny program. Pierwszego dnia wizyty wzięła udział w spotkaniu inauguracyjnym Inicjatywy pierwszej damy Stanów Zjednoczonych Melanii Trump – „Fostering the Future Together” – „Wspólnie kształtujemy przyszłość”. Miała też okazję odwiedzić Narodowe Sanktuarium św. Jana Pawła II w Waszyngtonie.

Małżonka prezydenta Karola Nawrockiego, Marta Nawrocka, wzięła udział w spotkaniu inauguracyjnym Inicjatywy Pierwszej Damy Stanów Zjednoczonych Melanii Trump – „Fostering the Future Together” – „Wspólnie kształtujemy przyszłość”. Miało ono miejsce w amerykańskim Departamencie Stanu. Naszej pierwszej damie podczas obrad towarzyszył wiceszef Kancelarii Prezydenta RP Adam Andruszkiewicz. - Technologie nie znają granic, dlatego kluczowa jest współpraca i wymiana doświadczeń. I o tym tu, w Waszyngtonie mówią eksperci i światowi liderzy. Dzięki odpowiedzialnemu podejściu możemy tworzyć środowisko cyfrowe, które będzie dla polskich dzieci bezpieczne, a jednocześnie da im równe szanse rozwoju. Na to szczególny nacisk zwraca uwagę Pierwsza Dama RP Marta Nawrocka – podkreślał w Waszyngtonie Andruszkiewicz. 

Pierwsza dama miała tez okazję odwiedzić szczególne miejsce dla amerykańskiej Polonii, czyli Narodowe Sanktuarium św. Jana Pawła II w Waszyngtonie. To miejsce pielgrzymek i odnowy duchowej. Podczas wizyty Marta Nawrocka spotkała się z przedstawicielami środowiska polonijnego skupionego wokół Fundacji Przyjaciół Jana Pawła II – Friends of John Paul II Foundation (Washington, D.C.). Ta lokalna organizacja skupia Polonię amerykańską, sympatyków nauczania Jana Pawła II, a także osoby wspierające misję Fundacji.

W czasie obu wydarzeń Marta Nawrocka wyglądała bardzo elegancko i z klasą. Postawiła na sprawdzone stylizacje, czyli tak lubiane przez nią garnitury. Podczas w amerykańskim Departamencie Stanu miała na sobie beżowy zestaw z elegancką apaszką wywiązaną niczym krawat, która nadała ponadczasowej marynarce wyjątkowego charakteru. Całość uzupełniały delikatne złote kolczyki i prosta fryzura. Odwiedzając sanktuarium prezydentowa wybrała garnitur w kolorze czekoladowym w drobne prążki. Pojawiła się w klasycznym garniturze z rozszerzanymi spodniami. Stylizację uzupełniła torebką w brązowym kolorze z nadrukiem w wężową skórę, najpewniej marki Steve Madden. Zobaczcie niżej zdjęcia stylizacji Marty Nawrockiej z USA.

Wstęp EXB 25.03.2026
