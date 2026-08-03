Morawiecki wspomina zmarłą mamę. „Moje czyny, myśli i słowa są z niej”

Mateusz Morawiecki zaskoczył osobistym wyznaniem, publikując wzruszające wspomnienie w pierwszą rocznicę śmierci swojej mamy.

Były premier podzielił się intymnym zdjęciem, podkreślając, że czuje stałą obecność matki i zobowiązanie do przekazywania jej wartości.

Odkryj poruszające słowa polityka o sile matczynej miłości i dowiedz się, co naprawdę zostaje po odejściu najbliższych.

Mateusz Morawiecki zazwyczaj wykorzystuje media społecznościowe do komentowania decyzji rządu, sytuacji gospodarczej i sporów na prawicy. Tym razem jego wpis miał zupełnie inny charakter.

Były premier opublikował prywatne zdjęcie z mamą. Jak przekazał, od jej śmierci minął dokładnie rok. Towarzyszący fotografii tekst jest jednym z najbardziej osobistych wpisów, jakie polityk zamieścił w ostatnim czasie.

Morawiecki pokazał zdjęcie z mamą

Polityk rozpoczął wspomnienie od słów o matczynym spojrzeniu, które pozostaje z dzieckiem także po śmierci.

„Oczy matki wszystko widzące patrzą na urodziny, patrzą przez całe życie i patrzą po śmierci z «tamtego świata»” – przytoczył Mateusz Morawiecki.

Były szef rządu przyznał, że mimo upływu czasu nadal odczuwa obecność mamy w codziennym życiu.

– Dziś mija rok od kiedy odeszła Mama, a ja wciąż czuję to, co tak pięknie opisał poeta: czuję Jej obecność w każdej chwili mojego życia – napisał.

Morawiecki wrócił również do czasów dzieciństwa. Wspomniał wyprawy rowerowe, zabawy na podwórku oraz wspólne działania z ojcem. Jak podkreślił, przez cały ten czas miał świadomość, że mama czeka i czuwa.

Miller pisze o nierównym traktowaniu Polaków i Ukraińców. Punktuje reakcje władz

– Wiedziałem, że jest. Że czuwa. Że zawsze będę mógł do Niej wrócić – zaznaczył.

„Jak się czujesz?”

Z wpisu wyłania się obraz bardzo bliskiej relacji. Morawiecki napisał, że matka interesowała się jego życiem, wspierała go i kibicowała mu, ale jednocześnie żyła sprawami kraju.

– Za każdym razem, gdy rozmawialiśmy, miałem wrażenie, że kibicuje mi, wspiera mnie, szczerze interesuje się moim życiem, a przy tym działa z myślą o Polsce. Że potrafi kochać ludzi, kochać świat – wspominał były premier. Polityk przyznał, że nadal pamięta jej głos i proste pytanie, które kojarzy mu się z troską. – Czasem mam nawet wrażenie, że za chwilę usłyszę to najprostsze, a zarazem najczulsze pytanie: „jak się czujesz?” – napisał.

Morawiecki pisze o wdzięczności i zobowiązaniu

Najmocniejsza część wpisu dotyczy tego, co pozostaje po śmierci rodziców. Zdaniem Morawieckiego są to przede wszystkim wdzięczność oraz obowiązek przekazywania dalej tego, co samemu otrzymało się w domu.

– Z biegiem czasu coraz bardziej myślę, że po odejściu rodziców zostają dwie rzeczy: wdzięczność i zobowiązanie. Bo wszystko, co każdego dnia staramy się dawać innym, sami musieliśmy najpierw otrzymać. A ja od Mamy otrzymałem znacznie więcej, niż kiedykolwiek zdołam wyrazić – podkreślił.

Były premier zakończył wpis słowami o więzi, której nie przerywa nawet śmierć.

– Moje czyny, moje myśli, moje słowa - są „z niej”. Także w tym sensie wokół mnie cały czas moja Mama jest. Żyje. Wierzę też, że i ja każdego dnia niosę w przyszłość cząstkę Jej życia – napisał Mateusz Morawiecki.

„Oczy matki wszystko widzące patrzą na urodziny, patrzą przez całe życie i patrzą po śmierci z «tamtego świata»”.Dziś mija rok od kiedy odeszła Mama, a ja wciąż czuję to, co tak pięknie opisał poeta: czuję Jej obecność w każdej chwili mojego życia.Zawsze tak było. Już kiedy… pic.twitter.com/BqprMN7jkf— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) August 3, 2026

Poniżej galeria zdjęć: Tak grillował Morawiecki

40

ROSYJSKA RAKIETA UDERZYŁA W POLSKĘ! MIGRANCI ATAKUJĄ CEUTĘ, GRILL U MORAWIECKIEGO | Dudek o Polityce