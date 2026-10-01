Słowa Mentzena o kobietach w policji podniosły ciśnienie Olejnik! Nie wytrzymała

Chyba już każdy słyszał o nagraniu, które w sieci zamieścił Sławomir Mentzen. Polityk Konfederacji pokazał nagranie przedstawiające nowych policjantów z uroczystości ślubowania w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu. Wśród nich było sporo kobiet, co Mentzen skomentował tak:

- Do dolnośląskiej policji trafiło ponad 150 nowych policjantów. Od razu czuję się bezpieczniej. Gruzińskie gangi, weterani ukraińscy prosto z frontu już drżą ze strachu. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie - powiedział na nagraniu, które zostało opublikowane w mediach społecznościowych.

Politycy komentują nagranie i słowa Mentzena o policjantkach

Nagranie, a przede wszystkim słowa, które padły z ust Mentzena od razu zostały skomentowane przez polityków i to różnych opcji. Wypowiedział się m.in. szef MSWiA, Marcin Kierwiński, który napisał krótko: - Panie Mentzen, w odróżnieniu od pana te policjantki dobrze służą Polsce. Na temat wideo odpowiedziała także minister edukacji narodowej, Barbara Nowacka, która w czasie rozmowy z dziennikarzami oceniła:

- Takie jest powiedzenie w mediach społecznościowych: don't make stupid people famous. I właściwie na tym powinnam zakończyć. (...) Wyśmiewanie, poniżanie kobiet, które realnie narażają często swoje życie, żeby zadbać o bezpieczeństwo, (...) świadczy wyłącznie o Mentzenie - dodała.

Zaś Radosław Fogiel z PiS odpisał do Mentzena bardzo ostro nie przebierając w słowach: - Jprdl, skasuj to, co za żenada...

Na temat nagania i funkcjonariuszek głos zabrała także Monika Olejnik. Dziennikarka, która na co dzień ma do czynienia z różnymi politykami i niejedno w polskiej polityce widziała, na Instagramie pokazała swoje własne zdjęcie z siłowni, które zostało zrobione w czasie, gdy podnosiła ciężary, dziennikarka dodała też opis: - Sławomir Mentzen drwi z kobiet przyjętych do dolnośląskiej policji. Nie wierzy, że mogą nas skutecznie bronić. Więcej wiary w kobiety! Stop mizoginii. Murem za mundurem, ale tylko męskim? Wstyd!

Autor: Instagram/Monika Olejnik/ Instagram