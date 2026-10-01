„Siemiatycze to stolica Belgii!” wypalił mężczyzna. Jego słowa są może na wyrost, ale dobrze oddają sytuację. W tym niewielkim miasteczku na Podlasiu niemal każdy ma w rodzinie kogoś, kto emigrował do Brukseli. „Tam jest lipa i tam się dzieją cyrki. A poza tym zarobki takie same”, przekonywał elektryk, który wrócił do Polski. „Co dla mnie się tam nie podoba? Taki wyścig szczurów!”, dodał mężczyzna, który w Belgii spędził mniej niż dwa miesiące i serwisuje piece gazowe na Podlasiu. „Teraz przyjeżdżam odwiedzać dzieci. Staram się być raz na sześć tygodni. Taka tułaczka…”, stwierdził mężczyzna, który w Belgii mieszka od osiemnastu lat i otworzył tam sklep budowlany. Mieszkańcy Siemiatycz zwracają uwagę na ciemną stronę emigracji, która doprowadziła do rozpadu wielu rodzin. „Naszym dziewczynom to bardzo imponowali Turcy. No wiadomo, bo przystojni. A później płacz i zgrzytanie zębów!”, opowiadał mężczyzna, który w Belgii wytrzymał kilka miesięcy. „Zarabiać cztery tysiące, czyli najniższą krajową, to żyć, nie umierać!”, skwitowała młoda dziewczyna, która pracuje w sklepie w Siemiatyczach, ale myśli o tym, żeby wyjechać za granicę i tam szukać lepszego życia. Obejrzyjcie najnowsze Komentery!

DOŚĆ TEJ TUŁACZKI! POLACY JUŻ NIE CHCĄ EMIGROWAĆ ? - KOMENTERY