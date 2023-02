Smutna tajemnica Jill Biden. Orzucała oświadczyny Joe Bidena 5 razy!

Jill i Joe Biden mogą pochwalić się historią miłosną, która nadaje się na filmowy scenariusz. Początkowo oboje byli związani z innymi osobami. Pierwsza żona Joe Bidena jednak przedwcześnie zmarła, a Jill rozwiodła się z pierwszym mężem. Para poznała się w 1975 roku na randce w ciemno zaaranżowanej przez Franka Bidena. Jill była zachwycona nowopoznanym mężczyzną dzięki jego manierom. Mimo to nie chciała od razu brać ślubu z wybrankiem… Joe Biden oświadczał się jej aż pięć razy! - Jill powiedziała, że potrzebowała czasu, żeby wiedzieć, czy chce wejść w ten związek. Historia Joe Bidena jest tragiczna. Jego żona zginęła razem z córeczką w wypadku samochodowym. Kilka lat później jego syn zmarł na raka. Jill wiedziała, że to doświadczony mężczyzna – mówiła Sandra Hajduk w „Dzień dobry TVN”. Zanim obecna pierwsza dama USA wyszła za mąż, chciała mieć pewność, że trafiła na tego jedynego. Ponadto była też zajęta rozwojem własnej kariery. Jak sama przyznała w „Vogue’u”, miała też na uwadze dobro synów Joe Bidena. Wiedziała, że stracili już matkę i nie chciała, by mieli poczucie, że przez małżeństwo tracą także ojca. W końcu jednak para pobrała się 17 czerwca 1977 roku. Decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę, a para jest szczęśliwa razem do dziś! Choć początkowo Jill Biden nie chciała się wiązać z powodu smutnych doświadczeń po obu stronach, ostatecznie miłość zwyciężyła.

