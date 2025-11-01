Miejsce pamięci w Sosnowcu

Na katolickim cmentarzu w Sosnowcu-Zagórzu znajduje się grób Edwarda Gierka – I sekretarza KC PZPR w latach 1970–1980. Nagrobek wykonany z ciemnego kamienia wyróżnia się elegancją i powagą. Wyryto na nim portrety Edwarda i Stanisławy Gierków, a całość otaczają liczne znicze, kwiaty i dekoracje. Szczególnie w okresie Wszystkich Świętych grób rozświetla się setkami płomieni, co świadczy o tym, że pamięć o Gierku wciąż jest żywa.

Kim był Edward Gierek?

Edward Gierek urodził się 6 stycznia 1913 roku w Porąbce (obecnie dzielnica Sosnowca). Po latach pracy we Francji i Belgii wrócił do Polski, gdzie rozpoczął działalność polityczną. W 1970 roku objął funkcję I sekretarza Komitetu Centralnego PZPR, zastępując Władysława Gomułkę. Jego dekada rządów, znana jako „epoka gierkowska”, zapisała się w historii jako czas intensywnej modernizacji kraju – budowy nowych dróg, zakładów przemysłowych i mieszkań.

Choć jego polityka opierała się w dużej mierze na kredytach zagranicznych, co doprowadziło do zadłużenia państwa, wielu Polaków wspomina ten okres jako czas względnej poprawy warunków życia. Gierek został odsunięty od władzy w 1980 roku, a zmarł 29 lipca 2001 roku.

Pamięć o legendarnym I sekretarzu nie ginie

Grób Edwarda i Stanisławy Gierków jest miejscem, które regularnie odwiedzają mieszkańcy Zagłębia i całej Polski. Znicze i kwiaty świadczą o tym, że mimo upływu lat, postać Gierka budzi emocje – od sentymentu po krytykę. Dla jednych pozostaje symbolem modernizacji i otwarcia Polski na Zachód, dla innych – przykładem polityki, która zadłużyła kraj.

Grób Edwarda Gierka w Sosnowcu to nie tylko miejsce spoczynku polityka, ale także punkt, w którym historia spotyka się z pamięcią społeczną. Warto zobaczyć, jak wygląda dziś to wyjątkowe miejsce i jak jest pielęgnowane przez odwiedzających.

Zajrzyj do naszej galerii i zobacz, jak prezentuje się grób Edwarda Gierka z bliska.

Quiz. Co było na kartki w PRL-u? Jeśli dobrze odpowiesz na 8 pytań, rządzisz! Pytanie 1 z 10 Do którego roku obowiązywały w Polsce kartki na żywność? Do 1989 roku Do 1981 roku Niektóre produkty do dziś są na specjalne talony Następne pytanie