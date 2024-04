Spodnie Agaty Dudy to hit sezonu! Świetne dla każdego typu sylwetki

co na to ich brzuchy?

Emeryci WZRUSZAJĄ do ŁEZ. Kochajcie się! Tańczcie! Żyjcie CHWILĄ! Przesłanie do młodych

Agata Duda postanowiła odwiedzić jedną ze szkół polonijnych parafii w Nowym Jorku, gdzie została przywitana przez prezydenta szkoły Franka Carbone'a, dyrektora dr. Ivana Greena oraz proboszcza parafii św. Stanisława Kostki księdza Grzegorza Markulaka. Po wspólnej modlitwie dzieci z Copernicus Children's Choir zaprezentowały utwory „Muzyka dla Kopernika” i „Panis Angelikus”. Swoje umiejętności pokazał także zespołu „Krakowiaki i Górale”, który zaprezentował taniec folklorystyczny.

- Dziękuję Wam serdecznie, za tak wspaniały występ. Podziękowania i gratulacje należą się także nauczycielom, za niezwykle rzetelne przygotowanie podopiecznych - mówiła Agata Duda.

Pierwsza dama podkreśliła, że dzięki zwiedzaniu szkół na całym globie może poznać wiele różnorodnych systemów nauczania oraz to, jak placówki funkcjonują na co dzień.

- Z uwagi na doświadczenie w zawodzie nauczyciela, odwiedzam wiele polskich placówek oświatowych na całym świecie, jednak pierwszy raz wizytuję w szkole funkcjonującej w systemie amerykańskim, do której uczęszcza aż tak wielu polskich uczniów. Akademia św. Stanisława Kostki odznacza się niezwykle rodzinną i ciepłą atmosferą. Dziękuję raz jeszcze za wspaniałe i niezwykle ciepłe powitanie w Państwa placówce - powiedziała żona prezydenta.

Agata Duda rozmawiała z nauczycielami, z którymi wymieniała się doświadczeniami, poznała działalność placówki oraz odwiedziła uczniów podczas lekcji. Ci z kolei opowiedzieli pierwszej damie o swoich zainteresowaniach.

Na tę okazję pierwsza dama wybrała błękitny garnitur, beżową bluzkę i takie same szpilki. Uwagę przyciągają najbardziej jej spodnie, które wyróżniały szerokie nogawki w kant. To prawdziwy hit sezonu! Obcisłe rurki czy cygaretki odchodzą do lamusa. Dzwony, szwedy i inne luźne spodnie są szczególnie modne wśród młodzieży, ale jak widać dobrze wyglądają także na dojrzałych kobietach. Co więcej, to bardzo wygodny krój, który sprawdzi się na każdej figurze - ukryje dodatkowe kilogramy, dodadzą lekkości i wydłużą sylwetkę. Takie spodnie powinny się znaleźć w każdej szafie!

W naszej galerii możesz zobaczyć wiosenne stroje Agaty Dudy:

Quiz o Agacie Dudzie. Co wiesz o pierwszej damie? Pytanie 1 z 12 Jak brzmi pełne imię i nazwisko aktualnej pierwszej damy? Agata Kornblum- Duda? Agata Hauser-Duda Agata Kornhauser-Duda Dalej