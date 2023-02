Nadchodzi rewolucja w spowiedzi dzieci?! Radykalna zmiana, będzie afera na całą Polskę!

Wanda Nowicka proponuje: Spowiedź dzieci w obecności rodzica

Robert Biedroń niespodziewanie wziął ostatnio na celownik spowiedź dzieci. - Czy opowiadasz obcej osobie, np. sprzedawczyni w sklepie, o tym, że masz fantazje seksualne na temat kolegi lub koleżanki, albo kierowcy autobusu - też obcej osobie, o tym, że zapaliłeś szluga? Nie! Więc dlaczego podczas spowiedzi opowiadasz o tym obcemu księdzu? Dlaczego ktoś Cię do tego zmusza? To absurd. Uważam, że spowiedź dzieci powinna być zakazana - stwierdził europoseł. Większość polskich polityków tego radykalnego pomysłu nie popiera, choć część widzi potrzebę zmian. Rewolucję chciałaby zaprowadzić Wanda Nowicka. Jej zdaniem dobrym pomysłem przy spowiedzi dzieci byłoby wprowadzenie zasady obowiązkowego świadka, np. rodzica. - Powinno się to bardzo poważnie rozważyć. Obecność rodzica byłaby wskazana. Dla najmłodszych spowiedź to doświadczenie traumatyczne. Dzieci muszą obcej osobie, mężczyźnie, często w poważnym wieku, odpowiadać na pytania, które często są niekomfortowe czy niezrozumiałe - argumentuje w rozmowie z "Super Expressem" posłanka Lewicy.

Posłowie podzieleni w sprawie spowiedzi dzieci

Jej kolega, a zarazem szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski sam swoje dzieci do spowiedzi posyła, ale zwraca uwagę potrzebę szkoleń księży. - Nie mam problemu ze spowiedzią dzieci, tylko z tym, że księża czasem są do niej nieprzygotowani - wskazuje. Z kolei zdaniem Dariusza Jońskiego z Inicjatywy Polskiej "dzieci nie popełniają żadnych grzechów, wiec nie muszą się spowiadać. Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej uważa natomiast, że spowiedź dzieci to "sprawa rodziców" i ich zaufania zarówno do księdza, jak i samego dziecka. Na postulat Roberta Biedronia ostro zareagowali Radosław Fogiel z PiS i Artur Dziambor z Konfederacji. - Absurdalne pomysły, konstytucja zakłada prawo rodziców do wychowania zgodnie z przekonaniami - podkreśla ten pierwszy. - Robert Biedroń ojcem nie jest, więc lepiej niech rodzicom nie podpowiada - radzi drugi.

