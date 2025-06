Szarmancki gest Kaczyńskiego wobec Nawrockiej. To prezes PiS siedział tuż obok nowej pierwszej damy

W środę (11 czerwca) podczas uroczystości na Zamku Królewskim Karol Nawrocki odebrał od szefa Państwowej Komisji Wyborczej uchwałę potwierdzającą jego wybór na prezydenta. W uroczystości uczestniczyli ważni politycy, w tym wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

Politycy PiS na Zamku Królewskim

Obecni byli też politycy Prawa i Sprawiedliwości, czyli partii, która popierała obywatelskiego kandydata w wyborach. Nie zabrakło oczywiście prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, byłego ministra Mariusza Błaszczaka, byłego premiera Mateusza Morawieckiego, była marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Na Zamku Królewskim pojawił się też szef Solidarności, Piotr Duda, który wspierał mocno Nawrockiego w kampanii oraz m.in. Sławomir Cenckiewicz, a także Jacek Kurski.

W czasie uroczystości przyszły prezydent zabrał głos. Karol Nawrocki wyznał, jakiej chce Polski. Jak zapewnił:

Będę także waszym prezydentem, będę prezentem jednej Polski. (...) Będę wywiązywał się ze wszystkich zobowiązań głowy państwa. Zadbam o państwa bezpieczeństwo jako zwierzchnik Sił Zbrojnych. Będę robił wszystko, abyście żyli państwo w lepszej Polsce, w Polsce dobrobytu, rozwijającej się. To także taka przyszłość, której potrzebują ci, którzy dokonali w czasie ostatnich wyborów innej decyzji.

Wręczenie uchwały PKW przyszłemu prezydentowi

Sylwester Marciniak, przewodniczący PKW podkreślił: - W dniu 1 czerwca 2025 roku werdykt wydali wyborcy. Rola Komisji Wyborczych, w tym Państwowej Komisji Wyborczej jest służebna wobec wyborców. My nie kreujemy nowej rzeczywistości, my tylko przedstawiamy stanowisko milionów wyborców. Polska jest wolnym krajem, Polska to wolni ludzie. Obywatele polscy dokonali wolnego wyboru.

Kaczyński bez skrępowania ucałował Nawrocką w dłoń. Szarmancki gest prezesa PiS

Wspomniany prezes Jarosław Kaczyński na sali, w której odbywała się uroczystość, siedział w pierwszym rzędzie, tuż obok Marty Nawrockiej, która po drugiej stronie miała męża. Gdy witała się z prezesem PiS, ten znany ze swojej szarmanckości, ucałował Nawrocką w dłoń. Ten gest od razu uchwyciły kamery i fotografowie. Zobaczycie ten gest Kaczyńskiego w naszej galerii.

