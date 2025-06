Marta Nawrocka cała na biało na Zamku Królewskim. Ale to buty zwracają uwagę! [ZDJĘCIA]

Za Martą Nawrocką, pierwszą damą kolejna oficjalna uroczystość, tym razem na Zamku Królewskim gdzie jej mąż odbierał decyzję PKW o wyborze na urząd prezydenta RP. Widać, że przyszła pierwsza dama, podczas oficjalnych wydarzeń wybiera klasyczne zestawy w stonowanych kolorach, które podkreślają jej sylwetkę i dodają jej powagi. I tym razem postawiła na klasyczną stylizację. Pojawiła się w kremowej garsonce ze złotymi guzikami, do których dobrała złote buty.

To nie pierwszy raz kiedy wybrała ten kolor. Cała na biało pojawiła się również m.in. 27 kwietnia na konwencji wyborczej męża w Łodzi. Wówczas postawiła na biały garnitur, który został pozytywnie oceniony przez stylistów. Cytowany przez portal plotek.pl Michał Musiał ocenił, że "stylizacja Marty Nawrockiej jest strzałem w dziesiątkę". Jak mówił: "Małżonka Karola Nawrockiego zdecydowała się na jasny total look i wyszła na tym doskonale. Wybrała bardzo dobrze skrojony garnitur w minimalistycznym stylu, który bardzo dobrze wpisuje się w aktualne trendy" - stwierdził Musiał. Jak dodał stylista w rozmowie z portalem plotek.pl, "całość wyglądała bardzo elegancko i stylowo. To przykład dobrej stylizacji, a nie przebrania".

Marta Nawrocka i jej styl

Podczas ogłoszenia wyboru męża na prezydenta RP, pojawiła się w granatowej garsonce z białym, asymetrycznym kołnierzem, co spotkało się z pozytywnym odbiorem mediów i opinii publicznej" - pisała Gazeta Pomorska. Jak czytamy "spece od wizerunku ocenili, że wybrane przez żonę Karola Nawrockiego kolory są w ostatnim czasie najmodniejsze, utrzymują się w top stylizacjach. Przyznali jednak, że przyszła pierwsza dama dobrze wyglądałaby w szerokich spodniach zamiast wąskich, do kostek".

Kim jest Marta Nawrocka?

Żona Karola Nawrockiego to absolwentka wydziału prawa i administracji na Uniwersytecie Gdańskim, ukończyła studia zaocznie. Jeszcze w czasie uczęszczania do liceum została mamą syna Daniela. Ma 38 lat. Będąc młodą osobą zaczęła pracę jak funkcjonariuszka Służby Celnej. Pracuje w Krajowej Administracji Skarbowej. Jest funkcjonariuszem celnym na stanowisku młodszego eksperta celnego. Co ciekawe, żona Nawrockiego uczęszczała do szkoły baletowej w Gdańsku.

Jak przyznała w jednym z wywiadów, jako pierwsza dama chciałaby walczyć z hejtem i cyberprzemocą, a także higieną cyfrową. Jak sama przyznała kolejną sferą, w której dobrze się czuję to osoby niepełnosprawne, widzę duży problem i chciałbym tym się zająć. "Dobrze czuję się też z kobietami, lubię ich słuchać, i z nimi rozmawiać" - stwierdziła Nawrocka.

