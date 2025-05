Marta Nawrocka już wie, czym chce się zająć, jeśli zostanie pierwszą damą. W tych tematach czuje się najlepiej

Syn Karola Nawrockiego chciał wejść do wielkiej polityki. 21-letni Daniel to dziennikarz

Polacy poznali Martę Nawrocką w czasie pierwszej konwencji wyborczej jej męża, która odbyła się w listopadzie zeszłego roku w Krakowie. Zaś, gdy kampania wyborcza zaczęła się rozkręcać Nawrocka podjęła decyzję, by się w nią włączyć.

Zaczęła mocno wspierać męża, najpierw zbierała podpisy pod jego kandydaturą i rozdawała ulotki promujące męża, a od pewnego czasu sama bierze udział w różnych aktywnościach. Spotyka się z kobietami, bierze udział w spotkaniach z najmłodszymi, odwiedziła rodzinny domy dziecka czy też Zakład Aktywności Zawodowej.

Marta Nawrocka wie, czym chciałaby się zająć, jeśli zostanie pierwszą damą

Trzeba przyznać, że jej życie zmieniło się z dnia na dzień, gdy mąż wszedł w świat wielkiej polityki i zdecydował kandydować, a może zmienić jeszcze bardziej, jeśli Karol Nawrocki zostanie prezydentem. Niedawno Marta Nawrocka gościła w telewizja Republika, gdzie w rozmowie z Anną Popek opowiedziała o tym, jak teraz wygląda jej życie:

Znalazłam się w nowej sytuacji, nigdy nie byłam osobą publiczną, powoli w to wchodzę, poznaję problemy, na tej mojej małej kampanijnej trasie, poznaję troski i radości tych ludzi. Dobrze czuję się w obszarach młodzieży, bo jestem mama nastolatka, dziewczynki 7-letniej i prawie dorosłego chłopaka. Tu widzę takie tematy do poruszenia jak hejt, cyberprzemoc, higiena cyfrowa, tu trzeba uświadamiać nie tylko dzieci, ale i rodziców. Kolejną sfera, w której dobrze się czuję to osoby niepełnosprawne, widzę duży problem i chciałbym tym się zająć. Dobrze czuję się też z kobietami, lubię ich słuchać, i z nimi rozmawiać - opowiadała Nawrocka.

Przypomnijmy, kim jest Marta Nawrocka. Żona Karola Nawrockiego to absolwentka wydziału prawa i administracji na Uniwersytecie Gdańskim, ukończyła studia zaocznie. Jeszcze w czasie uczęszczania do liceum została mamą syna Daniela. Ma 38 lat. Będąc młodą osobą zaczęła pracę jak funkcjonariuszka Służby Celnej. Pracuje w Krajowej Administracji Skarbowej. Jest funkcjonariuszem celnym na stanowisku młodszego eksperta celnego. Co ciekawe, żona Nawrockiego uczęszczała do szkoły baletowej w Gdańsku.

