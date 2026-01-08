Marta Nawrocka zachwyciła stylizacją na Orszaku Trzech Króli. Projektant mody wprost: "To symbol eleganckiej klasyki z domieszką retro"

Para prezydencka wzięła udział w Orszaku Trzech Króli w Warszawie

Orszaki Trzech Króli to już tradycja. Kolorowe, pełne śpiewu marsze przechodzą 6 stycznia nie tylko ulicami największych miast, ale też tych mniejszych i obejmują całą Polskę! Jednym z głównych orszaków jest ten organizowany w Warszawie. W tegorocznym świątecznym marszu udział wzięła para prezydencka, czyli Marta i Karol Nawroccy, którym towarzyszył syn Antek.

Pierwsza dama zadała szyku w toczku! Projektant mody zachwycony: "To symbol eleganckiej klasyki z domieszką retro"

Oczy wielu były zwrócone na prezydenta i jego żonę. Marta Nawrocka po raz kolejny zachwyciła swoją stylizacją. Na ten dzień wybrała bardzo klasyczny zestaw, czyli granatowy płaszcz za kolano, wiązany w pasie. Uwagę zwracał krój płaszcza, podkreślający figurę pierwszej damy. Do tego Nawrocka dobrała czarne kozaki na słupku, do tego postawiła na toczek. To już kolejny raz, gdy wybrała takie nakrycie głowy. Zdaniem eksperta od mody, projektanta Daniela Jacoba Dalego, to strzał w dziesiątkę! W ocenie projektanta toczek to modowy akcent, to coś więcej niż tylko dodatek do stylizacji:

To symbol eleganckiej klasyki z domieszką retro. Pierwsza dama przywróciła takie nakrycie głowy po latach zapomnienia. W ten sposób stała się symbolem dla wielu kobiet, które chcą w ten sposób urozmaicić swoją garderobę. Trzeba śmiało przyznać, że żona prezydenta prezentowała się bardzo modowo, z nutką ekstrawagancji, ale wyglądając przy tym absolutnie, jak milion dolarów.

Nawrocka stawia na klasykę! Toczek niczym u Jackie Kennedy

Co ciekawe to już nie pierwszy raz, gdy Marta Nawrocka pojawiła się w toczku. Takie nakrycie głowy wybrała m.in. w czasie podróży do Paryża. Wówczas zestawiła go z burgundowym okryciem i czarnymi spodniami. Faktycznie, obecna pierwsza dama stawiając na toczek, postawiła na coś oryginalnego, bo choćby jej ostatnie poprzedniczki Agata Duda czy Anna Komorowska, nie wybierały toczków. Być może obecna prezydentowa czerpie inspirację stylem ikony mody, czyli jednej z pierwszych dam USA, Jackie Kennedy.

NIŻEJ GALERIA ZDJĘĆ POKAZUJĄCA MARTĘ NAWROCKĄ, ALE I PAULINĘ KOSINIAK-KAMYSZ W TOCZKU