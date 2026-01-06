Prezydent RP Karol Nawrocki z Małżonką Martą Nawrocką uczestniczą w warszawskim Orszaku Trzech Króli 6 stycznia 2026 roku, obchodzonym pod hasłem „Nadzieją się cieszą!”.

Orszak nawiązuje do kolędy „Mędrcy świata, monarchowie” i jest inspirowany postawą Trzech Króli, którzy dążyli do celu mimo przeciwności, symbolizując pokój i pojednanie.

Wydarzenie kończy „Rok Nadziei” ogłoszony przez Papieża Franciszka, podkreślając przesłanie radości i odwagi, które ma prowadzić uczestników przez cały 2026 rok.

Fundacja Orszak Trzech Króli, Archikatedra Warszawska i Centrum Myśli Jana Pawła II organizują Orszak, który jest częścią największych ulicznych jasełek na świecie i wspiera działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży

Para Prezydencka na Orszaku 2026. Jakie przesłanie skierowali do Polaków?

Prezydent RP Karol Nawrocki wraz z Małżonką Martą Nawrocką tradycyjnie wzięli udział w Orszaku Trzech Króli, który 6 stycznia 2026 roku przeszedł ulicami Warszawy. Ich obecność podkreśliła rangę wydarzenia, które łączy w sobie wymiar religijny, społeczny i rodzinny. Z tej okazji Para Prezydencka skierowała do wszystkich uczestników specjalne przesłanie, w którym zawarła ważny apel.

„Niech obraz trzech władców, którzy nie bacząc na przeciwności, szli do celu – po pokój i pojednanie – będzie dla nas wszystkich inspiracją do budowania relacji opartych na wzajemnej solidarności, wyrozumiałości i szacunku” – podkreślili Karol i Marta Nawroccy. W swoim przesłaniu Para Prezydencka życzyła również, aby nadzieja, będąca źródłem radości i odwagi, wypełniła serca Polaków i prowadziła ich przez cały Nowy Rok. Słowa te nabierają szczególnego znaczenia w kontekście wyzwań współczesnego świata, stając się uniwersalnym wezwaniem do jedności.

„Nadzieją się cieszą!”. Co symbolizuje hasło tegorocznego Orszaku?

Tegoroczna edycja Orszaku odbyła się pod hasłem „Nadzieją się cieszą!”, zaczerpniętym z kolędy „Mędrcy świata, monarchowie”. Wybór motta nie był przypadkowy. Tegoroczny Orszak Trzech Króli w Warszawie symbolicznie zwieńczył „Rok Nadziei”, ogłoszony przez śp. Papieża Franciszka jako Rok Jubileuszu Narodzin Jezusa Chrystusa, przebiegający pod hasłem „Pielgrzymi nadziei”. Hasło przewodnie miało przypominać, że mimo trudności i przeciwności losu, nadzieja pozostaje siłą napędową do działania i poszukiwania dobra.

Uroczystość Objawienia Pańskiego, popularnie zwana świętem Trzech Króli, jest jednym z najstarszych świąt chrześcijańskich. Orszaki, które tego dnia przechodzą ulicami setek polskich miast, stały się już stałym elementem krajobrazu, gromadząc tłumy ludzi w każdym wieku, którzy poprzez wspólne kolędowanie i barwny pochód manifestują swoje przywiązanie do tradycji.

Po modlitwie Anioł Pański, którą poprowadził metropolita warszawski abp Adrian Galbas, orszak w stolicy wyruszył spod pomnika Mikołaja Kopernika Traktem Królewskim na pl. Zamkowy, gdzie nastąpi uroczysty pokłon trzech króli Jezusowi w stajence. Uznając w Nim Króla, Zbawiciela, i Najwyższego Kapłana ofiarują mu mirrę – znak cierpienia i symbol proroctwa, kadzidło – znak modlitwy i symbol kapłaństwa oraz złoto – dar czystego serca i symbol królewskiej misji.

Na czele orszaku idzie gwiazda, a za nią grupa pastuszków. W rolę króla Europy wcielił się Mariusz Buganik, który jest tatą piątki dzieci. Króla Azji gra urodzony w Hongkongu, a dorastający w Kanadzie – Ericsson Sing, zaś króla Afryki – pochodzący z Senegalu i mieszkający od dziewięciu lat w Polsce Abel Mane. Towarzyszą im rycerze i dwórki. Idą także aniołki, w które wcieliło się ok. 400 dzieci ze szkół podstawowych.

Kto stoi za Orszakiem Trzech Króli? Fenomen polskiej fundacji

Skala i profesjonalizm wydarzenia sprawiają, że warto zadać pytanie o jego zaplecze organizacyjne. Za organizacją największych ulicznych jasełek na świecie stoi Fundacja Orszak Trzech Króli, która od 2010 roku przekształciła lokalną inicjatywę w globalny fenomen. Fundacja nie tylko koordynuje pochód w Warszawie we współpracy z Archikatedrą Warszawską i Centrum Myśli Jana Pawła II, ale jest także inicjatorem i wsparciem dla setek podobnych wydarzeń w całej Polsce i na innych kontynentach.

Działalność fundacji wykracza jednak daleko poza 6 stycznia. Przez cały rok realizuje ona szeroko zakrojone projekty kulturalne, edukacyjne i artystyczne, docierając z ofertą do dzieci i młodzieży za pośrednictwem szkół, świetlic czy organizacji harcerskich.

