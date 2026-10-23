Szczere wyznanie Anny Kalczyńskiej. "Nie zostawiają dużo przestrzeni na nadzieję"

Dziennikarka Anna Kalczyńska zdiagnozowała szeroko rozpowszechnione poczucie bezsilności i niepokoju, wynikające z takich czynników jak masowe zwolnienia z powodu rozwoju sztucznej inteligencji (np. w Barclays), napięta sytuacja geopolityczna (wojna w Ukrainie) oraz polityczne podsycane lęki.

W odpowiedzi na te wyzwania, Kalczyńska zaproponowała autorski, czteropunktowy plan, który ma pomóc w utrzymaniu równowagi psychicznej. Skupia się on na: koncentracji na obszarach własnego wpływu, budowaniu odporności (fizycznej i psychicznej), odnajdywaniu siły w poczuciu odpowiedzialności oraz utrzymywaniu konsekwentnej, codziennej rutyny.

Dziennikarka podkreśla, że jej obserwacje wpisują się w globalny trend niepokoju i zachęca do wymiany doświadczeń oraz wzajemnego wsparcia jako kluczowych elementów w radzeniu sobie z obecnymi trudnościami.

W swojej publikacji Anna Kalczyńska zwróciła uwagę na kumulację niepokojących doniesień, które w ostatnim czasie dominują w przestrzeni medialnej. Dziennikarka otwarcie przyznaje, że nagromadzenie wiadomości o globalnych kryzysach, w połączeniu z jesienną aurą, może prowadzić do poczucia bezradności.

- Ostatnie wydarzenia nie zostawiają dużo przestrzeni na nadzieję. Dzisiaj Barclays zapowiedział masowe zwolnienia z powodu SI. Negocjacje ws. Ukrainy jeżą włos na głowie. Brak liderów, brak wizji, brak ambicji na spokój, bo żeby go ocalić – trzeba grać ostro. Do tego jesienna aura i ciągły lęk podsycany przez polityków - napisała dziennikarka.

Obawy wyrażone przez Annę Kalczyńską wpisują się w szerszy, międzynarodowy trend niepokoju i dotyczą kluczowych obszarów. Pierwszy to sztuczna Inteligencja a rynek pracy. Zapowiedzi redukcji etatów w sektorze bankowym, czego przykładem są plany brytyjskiego giganta Barclays, wynikające z automatyzacji i wdrażania technologii AI, budzą pytania o przyszłość wielu profesji. Perspektywa utraty stabilności finansowej staje się nowym źródłem stresu dla milionów pracowników na całym świecie.

Kolejny to niepewność geopolityczna. Trwająca wojna w Ukrainie oraz złożone procesy negocjacyjne wywołują uzasadnione obawy o bezpieczeństwo regionu Europy. Brak wyraźnych perspektyw na szybkie rozwiązanie konfliktu pogłębia poczucie zagrożenia.

Ostatni to wpływ polityki na nastroje społeczne. Kalczyńska zwraca również uwagę na zjawisko tzw. fearmongeringu, czyli celowego straszenia obywateli, często wykorzystywanego w komunikacji politycznej. Praktyka ta, zdaniem dziennikarki, dodatkowo potęguje poczucie zagrożenia i utrzymującego się stresu w społeczeństwie.

Rady Anny Kalczyńskiej

Pomimo pesymistycznej diagnozy obecnej sytuacji, Anna Kalczyńska zachęca swoich odbiorców do poszukiwania sprawczości w codziennym życiu. Dziennikarka ujawniła, że sama zmaga się z kryzysami emocjonalnymi, co skłoniło ją do opracowania zestawu zasad pomagających jej w utrzymaniu równowagi psychicznej.

Zamiast koncentrować się na globalnych problemach, na które jednostka ma ograniczony wpływ, warto przekierować uwagę na te sfery życia, gdzie nasze działania przynoszą konkretne rezultaty. Praca, codzienne obowiązki domowe czy proste zadania dają poczucie kontroli.

Dbanie o siebie wykracza poza dietę czy suplementację. Kluczowa jest higiena psychiczna, świadomość braku wpływu na wiele kwestii, a także poświęcanie czasu na odpoczynek, aktywność fizyczną, czytanie, kulturę oraz pielęgnowanie relacji z bliskimi.

Zdaniem dziennikarki, trudne chwile stanowią okazję do przemyślenia własnych wartości i ról społecznych. Bycie rodzicem lub opiekunem dla starszych członków rodziny nadaje życiu cel. Świadomość, że ktoś na nas polega, dodaje odwagi i poczucia sensu.

Systematyczność jest kluczowa w powrocie do równowagi. Powtarzalne czynności, takie jak poranne zakupy, przygotowywanie posiłków czy regularny trening, pomagają w stopniowym pokonywaniu trudności.

- Powiedziałaś A – idź do B – podsumowuje.

Dziennikarka podkreśla, że w obecnych czasach kluczowe jest wzajemne wsparcie i wymiana doświadczeń. Na zakończenie swojego wpisu Anna Kalczyńska zaapelowała do internautów o aktywny udział w dyskusji i dzielenie się własnymi metodami radzenia sobie ze stresem i lękiem.

W naszej galerii zobaczysz Annę Kalczyńską w bikini:

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