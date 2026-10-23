Monika Olejnik zaapelowała do prezydenta! "Z szacunku dla Marii Kaczyńskiej"

- Monika Olejnik publicznie zaapelowała do Prezydenta Karola Nawrockiego, wzywając go do niedopuszczenia do zaostrzenia przepisów dotyczących prawa aborcyjnego.
- Apel dziennikarki zbiegł się z przyjęciem przez Sejm dwóch projektów ustaw aborcyjnych (jeden o częściowej dekryminalizacji, drugi o przywróceniu możliwości legalnego przerwania ciąży w przypadku wad płodu) oraz z ogólnopolskimi protestami społecznymi.
- W swojej wypowiedzi Monika Olejnik odwołała się do postawy śp. Marii Kaczyńskiej, która podpisała apel o niezmienianie prawa aborcyjnego, oraz przypomniała o masowych protestach kobiet z 2020 roku.
20 października posłowie przyjęli dwa projekty ustaw dotyczące prawa aborcyjnego, które wywołały szerokie dyskusje społeczne. Równocześnie, 22 października, w wielu miastach Polski odbyły się protesty pod hasłem "Czerwona kartka za aborcję", manifestujące sprzeciw wobec ewentualnego zaostrzania przepisów.
Pierwszy z przyjętych projektów dotyczył częściowej dekryminalizacji aborcji i zakładał zmiany w Kodeksie karnym. Za jego przyjęciem opowiedziało się 217 posłów, przeciwko było 213, a 3 osoby wstrzymały się od głosu. Proponowane zmiany dotyczą między innymi przepisów określających kary za przerwanie ciąży niezgodnie z obowiązującym prawem oraz za pomoc udzielaną kobiecie w przeprowadzeniu takiego zabiegu.
Drugi projekt, zgłoszony przez klub Trzeciej Drogi, zakładał przywrócenie możliwości legalnego przerwania ciąży w przypadku stwierdzenia ciężkich wad płodu. Ten projekt uzyskał poparcie 233 posłów, 203 było przeciw, a 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Apel Moniki Olejnik do Prezydenta
W odpowiedzi na te wydarzenia oraz w kontekście dalszych etapów legislacyjnych, Monika Olejnik skierowała stanowczy apel do prezydenta Karola Nawrockiego. Za pośrednictwem swojego profilu na Instagramie, dziennikarka wezwała prezydenta, aby nie dopuścił do zaostrzenia obowiązujących przepisów.
W swoim apelu dziennikarka przypomniała o wydarzeniach z 2020 roku, kiedy to po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji na terenie całej Polski miały miejsce masowe protesty kobiet. Podkreśliła również postawę śp. Marii Kaczyńskiej, która podpisała się pod apelem dotyczącym zachowania dotychczasowych przepisów aborcyjnych.
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- Panie prezydencie, czy potrzebna jest kolejna wojna polsko-polska? To bez sensu w obliczu przemocy współczesnego świata! Może warto pamiętać, co zrobiła na moją prośbę pani Maria Kaczyńska? Podpisała się pod apelem, żeby nie zmieniać prawa aborcyjnego! - napisała.
Monika Olejnik dodała także, odwołując się do protestów sprzed kilku lat.
- Sześć lat temu w całej Polsce protestowały kobiety. Protestowały przeciwko temu, że zmusza się je do rodzenia zdeformowanych płodów. Protestowały przeciwko bezwzględnym politykom i orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego - podkreśliła.
Kończąc swój apel, gwiazda TVN ponownie zwróciła się bezpośrednio do Karola Nawrockiego.
- Z szacunku dla Marii Kaczyńskiej i wszystkich kobiet, niech pan nie godzi się na radykalizację przepisów! Niech pan stanie po stronie kobiet! - dodała.
Proces Legislacyjny i Rola Prezydenta
Mimo że Sejm przyjął oba projekty ustaw, nie oznacza to, że nowe regulacje weszły już w życie. Projekty muszą przejść dalszą drogę legislacyjną. Następnym etapem będzie rozpatrzenie ich przez Senat, a następnie trafią one do prezydenta, którego decyzja będzie miała kluczowe znaczenie dla ich ostatecznego kształtu i wejścia w życie. Monika Olejnik w swoim apelu podkreśliła, że decyzja prezydenta będzie miała istotny wpływ na przyszłość proponowanych zmian.
W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniała się Monika Olejnik: