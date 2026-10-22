Marta Lempart już po ślubie! Jej żoną została Iza. Wcześniej liderka Strajku Kobiet spotykała się z Natalią i Agnieszką

O Marcie Lempart zrobiło się głośno, gdy na sile przybrały manifestacje przeciw władzy PiS, gdy Prawo i Sprawiedliwość rządziło. Lempart stanęła wówczas na czele organizacji o nazwie Ogólnopolski Strajk Kobiet, a ten zaczął skrzykiwać kobiety w całej Polsce na protesty, które były odpowiedzią na polityczne decyzje związane z tematem aborcji. Gdy Marta Lempart zaczęła pojawiać się publicznie i brać udział w debacie społecznej, wszyscy zaczęli się nią interesować.

Kobieta nie ukrywała swoje orientacji, wprost przyznawała, że jest lesbijką i nieraz uchylała rąbka tajemnicy w kontekście życia prywatnego. Stąd wiadomo, że spotykała się z partnerką o imieniu Natalia, która jest trenerką wokalną, która sama przedstawia się jako wokalistka, chórzystka, klarnecistka i aktywistka, która pasjonuje się głosem jako nośnikiem uczuć i emocji.

Potem Lempart spotykała się z Agnieszką trenerką pilatesu, która o sobie pisała, że sport to jej żywioł: - Kiedyś biegałam (1,34 h półmaraton), a nawet triathlonowałam (2,23 h ćwiartka). (...) Epizod na studiach fizjoterapeutycznych zaowocował wrażliwością na TRUDNIEJSZE TEMATY w obrębie stopy i stawu skokowego, mięśni dna miednicy, kręgosłupa, klatki piersiowej czy barków.

Marta Lempart poślubiła Izę

Jednak to wszystko to już tylko wspomnienia, bo Marta Lempart poślubiła Izę, która jest coachem, która pomaga ludziom zmagającym się m.in. z wypaleniem zawodowym. Od teraz Lempart w mediach społecznościowych jako Marta Lempart-Dorobińska,

Polityczne działania Marty Lempart

Mało kto pamięta, że Lempart działała też w KOD, czyli Komitecie Obrony Demokracji, a także startowała w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019 z list Wiosny. Nie udało jej się uzyskać mandatu. Z kolei jesienią 2018 roku Marta Lempart startowała na urząd prezydenta Wrocławia. Zajęła wówczas szóste miejsce, z wynikiem 2,34 proc. poparcia.

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