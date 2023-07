O Marcie Lempart zrobiło się głośno kilka lat temu, gdy na sile przybrały manifestacje przeciw władzy. Wynikały one z publikacji uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. To wtedy kobiety masowo zaczęły wychodzić na ulice, a marsze organizował Ogólnopolski Strajk Kobiet, którego Lempart jest liderką. Niedawno także marsze kobiet przeszły przez Polskę, a miały związek ze śmiercią ciężarnej na porodówce. O Marcie Lempart więc wciąż jest głośno. Kilka lat temu wiadomo było, że kobieta jest w związku partnerskim z Natalią, która z zawodu była trenerką wokalną. Okazuje się, że ten związek to już przeszłość i Lempart ma nową dziewczynę. Romantycznym zdjęciem z ukochaną liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet pochwaliła się na Instagramie. Zdjęcie podpisała krótko: - Jest prywatnie, bo jest miłość. Jest Aga. ❤️. Pod wpisem pojawiły się gratulacje, na które obie panie reagowały serduszkami. - Martuś, promieniejesz miłością 😍 Wspaniałości dla was - napisała jedna z internautek, na co pani Agnieszka odpisała: - dziekujeMy ❤️.

Kim jest Aga, dziewczyna Marty Lempart?

Agnieszka, czyli nowa dziewczyna Marty Lempart, podobnie, jak poprzednia jest trenerką. Nie trenuje jednak głosu, a ciało, bo kobieta z zawodu jest trenerką pilatesu. Czyli nie zajmuje się sprawami polityki, ani prawem, jak Lempart, ale jak widać miłość rządzi się swoimi prawami. Ma w tym bogate doświadczenie, bo jak można przeczytać na jej stronie na Facebooku: - Stoi za mną 17 lat DOŚWIADCZENIA w uczeniu pilatesu. Od 8 lat pracuję w podejściu klasycznym, od 5 lat w oparciu o standardy Jaya Grimesa. Uczę beginnersów i teacherów, quuerów i straightsów, grubszych i chudszych, sztywnych i nadruchomych, normalsów i sportowców… wszystkich, którzy są otwarci na trening ze mną. Mam 41 lat i największą w życiu SPRAWNOŚĆ. Zawdzięczam to regularnej praktyce i zdrowszemu odżywianiu. Poza tym pływam (OW, basen) i spaceruję. Kiedyś biegałam (1,34 h półmaraton), a nawet triathlonowałam (2,23 h ćwiartka). (...) Epizod na studiach fizjoterapeutycznych zaowocował wrażliwością na TRUDNIEJSZE TEMATY w obrębie stopy i stawu skokowego, mięśni dna miednicy, kręgosłupa, klatki piersiowej czy barków. I wcale nie sprowadza się to do użycia foot correctora na problemy związane ze stopą. Lubię DOBRĄ JAKOŚĆ I RZETELNĄ ROBOTĘ.