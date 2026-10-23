Tusk wystąpił w turbanie. „Jestem gotowy do każdego poświęcenia”

Donald Tusk zaskoczył internautów, publikując zdjęcie w ozdobnym turbanie z polsko-indyjskiego spotkania biznesowego.

Premier został uhonorowany przez lokalnego gospodarza tytułem „Maharadży”, co skłoniło go do żartobliwej deklaracji „każdego poświęcenia” dla polskich firm.

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Donald Tusk pokazał na X zdjęcie z polsko-indyjskiego spotkania biznesowego w Bengaluru. Premier pozuje na scenie w garniturze, czerwonym turbanie ze złotymi zdobieniami i piórem oraz jasnym szalu z kolorowymi pasami.

W tle widać napis „Polish–India Business Meeting”. Zdjęcie z gospodarzem spotkania szef rządu opatrzył krótkim opisem.

Tusk przytoczył słowa o maharadży

Premier przekazał, że podczas wizyty usłyszał od szefa rządu stanu Karnataka słowa:

„It’s very symbolic for me. Now, you are our Maharaja”. W tłumaczeniu na polski: „Dla mnie jest to bardzo symboliczne. Teraz jesteś naszym maharadżą”.

Tusk nie rozwinął we wpisie okoliczności tej wypowiedzi. Do zdjęcia dodał jednak własny komentarz, nawiązujący do obecności polskich przedsiębiorców w Indiach.

„Jestem gotowy do każdego poświęcenia”. Tusk żartuje we wpisie

Szef rządu połączył żart dotyczący zdjęcia z deklaracją wsparcia dla polskiego biznesu.

„Jestem gotowy do każdego poświęcenia😉 dla polskich firm, które podbijają indyjski rynek🇵🇱🇮🇳” – napisał.

It’s very symbolic for me. Now, you are our Maharaja” - usłyszałem od Premiera stanu Karnataka Jestem gotowy do każdego poświęcenia😉 dla polskich firm, które podbiją indyjski rynek🇵🇱🇮🇳 https://t.co/EZGtzwrGRm— Donald Tusk (@donaldtusk) October 23, 2026

Uśmiechnięta emotikona i fotografia w ozdobnym nakryciu głowy nadają wpisowi żartobliwy ton. Premier nie podał w nim nazw przedsiębiorstw ani szczegółów rozmów biznesowych. Wpis został udostępniony również przez konto Koalicji Obywatelskiej.

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